Mourinho pone due condizioni a Florentino Perez per tornare al Real Madrid: non sono negoziabili

José Mourinho ha posto due condizioni per tornare al Real Madrid: i contatti sono iniziati tramite Jorge Mendes. Il tecnico portoghese avrebbe posto delle richieste precise: maggiore peso sulle scelte tecniche e gerarchie chiare all’interno del club.

Il possibile ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid inizia a prendere forma, anche se al momento i contatti restano in una fase preliminare. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il tecnico portoghese sarebbe il principale candidato per raccogliere l’eredità di Álvaro Arbeloa e all’interno del club cresce la convinzione che possa essere l’uomo giusto per rilanciare la squadra. Finora, però, i dialoghi sarebbero avvenuti soltanto tra il suo agente, Jorge Mendes, e la dirigenza madridista.

Prima di affrontare qualsiasi decisione, Mourinho vuole chiudere la stagione con il Benfica, ancora in corsa per la qualificazione alla Champions League. L’allenatore, che in Portogallo ha ritrovato un ambiente familiare e un club a cui è storicamente legato, avrebbe già ricevuto anche una proposta di rinnovo. Tuttavia, l’eventuale chiamata del Real Madrid rappresenterebbe uno scenario capace di cambiare completamente le prospettive future.

José Mourinho ha posto due condizioni per tornare al Real Madrid

Secondo le indiscrezioni, Mourinho avrebbe posto due condizioni precise per accettare il progetto madridista. La prima riguarda il mercato: il tecnico non chiederebbe di scegliere direttamente i nomi dei calciatori, ma vorrebbe incidere sulle strategie e sulle priorità della rosa, ritenendo alcuni reparti poco equilibrati rispetto ad altri. Un modello già visto durante la sua precedente esperienza a Madrid, quando arrivarono giocatori come Luka Modrić, Sami Khedira e Mesut Özil.

La seconda richiesta sarebbe invece legata all’organizzazione interna del club: Mourinho vorrebbe una struttura con ruoli e gerarchie ben definite, soprattutto nell’area tecnica della prima squadra, da sempre centrale nel suo modo di lavorare.

L’obiettivo sarebbe evitare tensioni o dinamiche interne che possano compromettere l’equilibrio dello spogliatoio, come alcune situazioni delicate vissute dal club nel corso di questa stagione.

Il Real Madrid, inoltre, potrebbe muoversi rapidamente: nel contratto di Mourinho con il Benfica sarebbe presente una clausola rescissoria da tre milioni di euro valida nei dieci giorni successivi all’ultima gara stagionale del club portoghese.