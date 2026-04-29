Il nuovo Real Madrid di Mourinho con Olise: come potrebbe giocare, la formazione titolare

Certi amori fanno dei giri immensi e poi… ti ritrovi José Mourinho 13 anni dopo sulla panchina del Real Madrid. Ebbene sì, col passare dei giorni le azioni del clamoroso ritorno dello Special One sulla panchina merengue stanno salendo sempre più: il 63enne tecnico portoghese sarebbe la prima scelta del presidentissimo Florentino Perez, col quale i rapporti non si sono mai interrotti.

Mourinho in pole per la panchina del Real Madrid: un ritorno dopo 13 anni

Mourinho ha un contratto col Benfica fino al giugno 2027, ma è presente una clausola rescissoria (stimata intorno ai 5-6 milioni) che potrebbe liberarlo per la prossima stagione. Il Real Madrid ha deciso da tempo che l'esperimento Arbeloa, chiamato a sostituire l'esonerato Xabi Alonso a gennaio, è fallito: gli zero titoli di questa stagione sono un evento rarissimo nella storia della ‘Casa Blanca', che impone di dare una scossa decisa per rilanciare la sfida al Barcellona e la caccia alla 16sima Champions League.

José Mourinho festeggia la clamorosa vittoria del Benfica sul Real quest’anno in Champions

Secondo ‘The Athletic', il Vate di Setubal è il candidato preferito da Florentino, una mossa romantica che riporterebbe in panchina un allenatore pronto a usare se necessario il pugno duro con una rosa abitualmente ricca di stelle ma poco coesa e non sempre dedita al sacrificio in tutti i suoi elementi.

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Un paio di colpi stellari in canna per Florentino Perez: Olise e Rodri

Un gruppo che vede parecchi calciatori in lista di sbarco, ma che conta comunque su gente di livello super top come Kylian Mbappé e Vinicius. L'attacco del nuovo Real potrebbe essere completato a destra da Michael Olise, strepitoso anche martedì sera nella semifinale di Champions persa 5-4 col PSG. La ‘Bild' ha accostato il 25enne nazionale francese al Madrid, un'operazione di difficoltà pari solo al suo prezzo, entrambi mostruosi.

Il Bayern lo considera intoccabile, il contratto di Olise è ancora lungo (fino al 2029) e non c'è alcuna clausola rescissoria: per strapparlo ai bavaresi, il Real dovrebbe mettere sul piatto un'offerta monstre superiore ai 150 milioni e superare il muro dei pluricampioni di Germania. Una mossa di calciomercato non meno clamorosa del ritorno di Mourinho.

Rodri potrebbe essere un altro colpaccio di mercato del Real Madrid con Olise

Un altro nome chiacchierato in entrata è Rodri del Manchester City (contratto in scadenza nel 2027), che farebbe coppia in una mediana a due con Valverde, mentre Arda Guler giostrerebbe sulla trequarti tra Vinicius e Olise alle spalle di Mbappé. Nessun cambio alle viste in difesa, con la linea formata da Trent, Rudiger, Huijsen e Carreras davanti a Courtois. Insomma Mou non troverebbe una squadraccia…