Mourinho torna al Real Madrid? L’idea di Florentino Perez è più di una suggestione

Possibile ritorno di José Mourinho al Real Madrid? A distanza di tredici anni dall’addio, prende quota l’ipotesi di rivedere lo Special One sulla panchina del Santiago Bernabéu. Secondo diverse fonti tra Spagna e Portogallo, il presidente Florentino Pérez starebbe valutando seriamente questa soluzione in vista di un cambio tecnico a fine stagione, complice anche un’annata poco brillante della squadra.

Il numero uno dei Blancos non avrebbe mai smesso di stimare Mourinho e negli anni i contatti tra i due non si sarebbero mai interrotti. A rafforzare l’idea di un possibile ritorno ci sarebbe anche la recente sconfitta del Real contro il Benfica in Champions League, episodio che avrebbe lasciato il segno nelle valutazioni della dirigenza.

Dal canto suo, Mourinho – attualmente alla guida del club portoghese – non ha dato certezze sul proprio futuro: "Non posso garantire che rimarrò. Come posso dire una cosa del genere? Perché? Perché non dipende solo da me, ovviamente. Nessuno può garantire da rimanere, io, come altre persone in altri ruoli, per i prossimi dieci anni. Magari lo desiderano, ma non possono garantirlo".

Il Real Madrid pensa al ritorno di Mourinho

L’eventuale ritorno riporterebbe alla memoria il ciclo 2010-2013, segnato dal celebre confronto con Pep Guardiola e da tre stagioni ricche di trofei nazionali, anche se la tanto agognata Champions League non arrivò.

Da allora, lo Special One ha arricchito la sua bacheca con successi come l’Europa League con il Manchester United e la Conference League con la Roma, pur senza ritrovare la continuità vincente degli anni migliori.

Ora il nome di José Mourinho torna d’attualità per il Real Madrid dopo la stagione disastrosa dei Blancos sia in Liga che in Champions League: una suggestione che potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più concreto.