Chi è il giocatore da 150 milioni che il Real Madrid comprerà: le piste Vitinha e Joao Neves

Gli indizi dati da Florentino Perez restringono il campo a due nomi: Vitinha e Joao Neves sono gli indiziati principali per diventare i nuovi rinforzi del Real Madrid.

Florentino Perez ha alzato l'asticella per il mercato del Real Madrid annunciando il colpo più costoso della storia del club. Non ha fatto nessun nome, ma ha fornito qualche indizio per ricreare l'identikit del rinforzo perfetto: in diretta televisiva ha affermato che martedì farà un'offerta da 150 milioni di euro per un grande giocatore proveniente da una squadra di Champions League. Sappiamo solo che non si tratta di Haaland o Kane, come era stato immaginato all'inizio, e che non gioca in Premier League.

Il cerchio si restringe a due giocatori che rispetterebbero i paletti e permetterebbero ai Blancos di fare il salto di qualità. Secondo AS si tratta di Vitinha e Joao Neves, entrambi freschi vincitori della Champions League con il PSG. Sarebbero loro gli indiziati principali. grazie anche agli stretti legami che hanno con il mondo che ruota attorno a José Mourinho, ma dalla Spagna non escludono neanche il colpo Olise, anche se Florentino Perez lo ha tolto dalla sua lista.

Il colpo misterioso del Real Madrid

Per i Blancos è tempo di campagna elettorale e per questo le promesse si spingono oltre. Mentre Enrique Riquelme, rivale di Florentino Perez per la presidenza, ha annunciato e poi smentito l'acquisto di Haaland, l'attuale numero uno del Real Madrid si muove nell'ombra ma sgancia un'indiscrezione clamorosa: "Martedì farò un'offerta a un club di Champions League, che sarà il pagamento più alto mai effettuato dal Real Madrid per un giocatore, almeno 150 milioni. Non si tratta di Olise, è un grande giocatore ma non è lui; non si tratta di Doku, non si tratta di Haaland, non si tratta di Kane… E non viene dalla Premier League. È un vero Galáctico". Sembra di giocare a "Indovina chi" e con gli indizi disseminati si possono arrivare a due profili.

Anche Joao Neves è finito nel mirino del Real

Il primo è quello di Vitinha, centrocampista d'oro di Luis Enrique che ha vinto per due volte di fila la Champions giocando da protagonista. Il 26enne ha un contratto fino al 2029 ed è valutato circa 140 milioni di euro, la somma indicata dal presidente, ma i parigini non hanno intenzione di cederlo. Il portoghese è il cuore del centrocampo, nella scorsa stagione ha giocato 50 partite e sarà il punto di riferimento anche della sua nazionale ai Mondiali. L'altro profilo è quello di Joao Neves, più giovane del connazionale e destinato anche lui a essere uno dei migliori centrocampisti del nostro calcio.

In Francia non esiste la possibilità di inserire clausole rescissorie nei contratti per questo tutte le trattative si svolgono privatamente: la volontà dei giocatori sarà decisiva, ma si tratta di due nomi che non sono sul mercato. Entrambi sono rappresentati da Jorge Mendes che ha forti legami con Mourinho, nuovo allenatore del Real Madrid, un fattore che potrebbe diventare la chiave in grado di sbloccare il clamoroso affare.

Nonostante le smentite Olise potrebbe essere il grande colpo dei Blancos

La pista Olise

Anche se Florentino Perez lo ha escluso dal suo discorso, in Spagna si parla di un fortissimo interesse dei Blancos per Olise. Non potrebbe essere altrimenti, dato che è uno dei giovani più forti del panorama europeo: anche lui è valutato circa 150 milioni di euro ed è inamovibile per il Bayern Monaco, ma le vie del mercato possono regalare sempre grandi sorprese. Secondo alcuni tifosi il presidente potrebbe aver fatto un bluff inserendolo nella lista dei giocatori che il Real non segue.