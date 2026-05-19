José Mourinho porterà al Real Madrid i suoi fedelissimi: c’è l’italiano Roberto Merella

Roberto Merella, il primo da sinistra, nella panchina del Benfica con José Mourinho.

José Mourinho è pronto a iniziare la sua nuova esperienza sulla panchina del Real Madrid e, come da tradizione, lo farà circondandosi dei suoi uomini di fiducia. L’accordo con il club spagnolo sarebbe ormai definito e mancherebbe soltanto l’ufficialità, legata ai tempi delle procedure interne e del contesto elettorale della società madrilena. Nel frattempo, però, prende già forma lo staff tecnico che accompagnerà lo Special One al Santiago Bernabéu.

Accanto a Mourinho ci saranno João Tralhão e Pedro Machado, entrambi suoi collaboratori al Benfica nell’ultima stagione. A completare il gruppo arriverà anche Roberto Merella, analista italiano che lavora con il tecnico portoghese ormai da diversi anni. Tre figure considerate fondamentali dal nuovo allenatore del Real Madrid.

Merella con la coppa dello Scudetto 2020–2021 ai tempi dell’Inter.

Mourinho sceglie un italiano per il Real Madrid: Merella sarà il cervello dello staff

Nel nuovo progetto madrileno avrà spazio anche Roberto Merella, analista italiano di 37 anni considerato uno dei collaboratori più fidati del tecnico portoghese. Dopo le esperienze con Inter e Verona, il suo percorso si è intrecciato con quello di Mourinho alla Roma nel 2022. Successivamente lo ha seguito in Turchia e in Portogallo, fino alla chiamata del Real Madrid.

Tralhão rappresenta il braccio destro di Mourinho. Allenatore riservato e molto stimato negli ambienti tecnici, è cresciuto nel settore giovanile del Benfica, dove ha lavorato per oltre 15 anni contribuendo alla crescita di talenti come Bernardo Silva, João Félix, Renato Sanches e Gonçalo Guedes. Nel suo percorso ha guidato anche le giovanili delle Aquile fino a due finali di Youth League. In seguito ha maturato esperienze internazionali tra Monaco, Antalyaspor e Borussia Dortmund, collaborando anche con Nuri Sahin. Curiosamente conosce già l’ambiente madridista: negli ultimi anni aveva infatti insegnato nei corsi di formazione dell’accademia del Real Madrid.

Pedro Machado sarà invece un altro punto di riferimento dello staff tecnico. Dopo una lunga esperienza tra preparazione atletica e ruoli da vice allenatore in diversi club portoghesi, ha incrociato Tralhão al Vilafranquense prima di entrare definitivamente nel gruppo di Mourinho nel 2025. Da allora ha seguito lo Special One sia al Fenerbahçe sia al Benfica.

Mourinho, dunque, non arriverà da solo al Bernabéu. Il tecnico portoghese vuole ricreare anche a Madrid il gruppo di lavoro costruito negli ultimi anni, puntando su uomini che conoscono perfettamente il suo metodo e la sua filosofia calcistica.