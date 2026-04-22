Mbappé mette like a un post sul prossimo allenatore del Real Madrid: è José Mourinho

Una stagione da zero titoli impone al Real Madrid una rivoluzione che dovrà necessariamente partire dalla panchina – con la scelta del sostituto di Arbeloa, che lo scorso gennaio aveva preso a sua volta il posto dell'esonerato Xabi Alonso – per arrivare a una robusta revisione della rosa. Chi è certo di rimanere, come architrave del progetto che verrà, è Kylian Mbappé, forte di un contrattone da oltre 30 milioni all'anno (fino al 2029) dopo essere stato strappato al PSG due anni fa in seguito a un lungo corteggiamento.

José Mourinho tra i papabili per la panchina del Real Madrid il prossimo anno

Tanti sono i nomi che circolano da giorni come prossimo allenatore del Real, da Pochettino e Nagelsmann a Klopp e Deschamps, fino ad arrivare anche a Max Allegri. Ma la pista più suggestiva – e che si sta riscaldando parecchio nelle ultime ore – è quella che porta al clamoroso ritorno a Madrid di José Mourinho, attualmente al Benfica. Una candidatura che sembrerebbe essere stata sponsorizzata proprio da Mbappé.

Un abbraccio tra José Mourinho e Cristiano Ronaldo quando entrambi erano al Real Madrid

Il tecnico portoghese – che ha allenato il Real tra il 2010 e il 2013, vincendo una Liga, una Coppa di Spagna e una Supercoppa – ha mantenuto dopo la sua partenza (un po' turbolenta…) un ottimo rapporto col presidente Florentino Perez. Secondo quanto svela ‘AS', il suo agente, Jorge Mendes, ha offerto al club merengue la possibilità di un ritorno di Mourinho alla guida della squadra, informandolo della clausola rescissoria presente nel contratto che lo lega fino al 2027 al Benfica. Con il club di Lisbona le cose non sono andate benissimo quest'anno: pur imbattuto in campionato, Mou è ben sette punti dietro il Porto capolista, a quattro turni dalla fine.

Kylian Mbappé mette like a un post sul ritorno dello Special One al Real

Il possibile ritorno del 63enne tecnico di Setubal si sta diffondendo sempre di più sui media e sui social. Un account Instagram lo ha rilanciato, confrontando le statistiche di Cristiano Ronaldo prima e dopo l'era Mourinho, per poi auspicare lo stesso con Mbappé.

Il post che spinge il ritorno di Mourinho al Real Madrid ha ricevuto il like di Mbappé

Ebbene, il post ha ricevuto un ‘like' inaspettato: quello proprio di Mbappé, che dunque a quanto pare sarebbe ben felice di andare a caccia di trofei sotto la guida dello Special One.