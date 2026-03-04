Il Real Madrid vuole strappare Allegri al Milan in estate: pronto l’assalto di Florentino Perez

Massimiliano Allegri al Real Madrid? Una suggestione di mercato che ciclicamente riemerge e che ora torna d’attualità. La Casa Blanca starebbe valutando di affidargli la panchina nella prossima stagione, provando a portarlo finalmente in Spagna dopo due tentativi andati a vuoto.

Per il tecnico livornese sarebbe una svolta internazionale dopo una carriera trascorsa esclusivamente in Italia, tra Milan e Juventus. Negli ultimi sedici anni, infatti, Allegri non ha mai allenato fuori dai confini nazionali, pur essendo stato più volte accostato ai Blancos. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport.

A Madrid l’idea sarebbe quella di puntare su un profilo di grande esperienza, ritenuto più pronto rispetto ad Alvaro Arbeloa, promosso dal settore giovanile dopo l’addio di Xabi Alonso. Tra i nomi sondati in passato figurava anche Jurgen Klopp, che però ha ribadito di voler restare nel suo attuale ruolo dirigenziale legato al gruppo Red Bull.

Il Real corteggia Allegri: terzo assalto per portarlo a Madrid

Per Allegri si tratterebbe del terzo corteggiamento. Già nel 2019, al termine del primo ciclo alla Juventus, e poi nel 2021, prima del ritorno in bianconero, il Real aveva bussato alla sua porta. In un’intervista a GQ Italia, l’allenatore aveva raccontato di aver persino firmato un accordo con il club spagnolo, salvo poi rinunciare per mantenere la parola data alla Juventus e al presidente Andrea Agnelli.

Il nuovo interesse del Real arriva in un momento delicato, mentre attorno alla sua posizione al Milan circolano voci su un possibile addio a fine stagione. Nonostante i risultati positivi, con i rossoneri tornati competitivi per lo scudetto e vicini al rientro in Champions League, sarebbero emerse alcune perplessità legate alla gestione societaria e alle strategie di mercato.

Max Allegri, però, ha recentemente rassicurato sull’armonia con il club, sottolineando la volontà comune di lavorare per il bene del Milan. Resta da capire se questa volta il richiamo di Madrid riuscirà davvero a cambiare il corso della sua carriera.