Didier Deschamps a sorpresa è il favorito per il Real Madrid, che cerca un nuovo allenatore

Questa potrebbe essere un'annata tremendamente deludente per il Real Madrid, che rischia concretamente di chiudere con zero tituli. L'avvicendamento di Xabi Alonso con Arbeloa non ha dato grandi frutti. Coppa e Supercoppa di Spagna andate. La Liga pure, sono sette i punti di ritardo dal Barcellona. La Champions League è l'unico appiglio reale. Ma il Bayern nei quarti ha vinto 2-1 al Bernabeu. Dunque anche qui serve un'impresa. Florentino Perez sta vagliando pochi illustri profili per la prossima stagione e ora sale in cattedra, e forse anche in pole position, il nome di Didier Deschamps, che lascerà la Francia dopo i Mondiali.

Deschamps lascerà la Francia dopo i Mondiali

Didier Deschamps dirà addio alla nazionale francese dopo i Mondiali 2026. Una scelta scritta da tempo, perché al suo posto arriverà Zinedine Zidane, che quel posto lo sta aspettando da diversi anni. Ma Deschamps non ha voluto mollare dopo la finale persa con l'Argentina né dopo gli ultimi Europei. Ma l'addio è conclamato. Insomma, è a termine l'ex juventino che vorrebbe chiudere in bellezza.

Ora è in corsa per la panchina del Real Madrid

Del suo futuro se ne parla da tanto tempo. Lui non ha fatto troppi misteri. Infatti in passato ha escluso di allenare un'altra nazionale, troppo legato alla Francia, e per ora è no pure a ricchissime proposte saudite. Il PSG lo ha sondato spesso e Luis Enrique potrebbe salutare a fine stagione, ma a sorpresa è il Real Madrid che potrebbe fare la mossa al momento giusto. Arbeloa saluterà. Klopp è un sogno da anni e rischia di rimanere tale. I media spagnoli da tempo parlano di una lista ristretta di Florentino Perez, e secondo RMC Sport, sarebbe proprio il Commissario Tecnico della nazionale francese uno dei favoriti, con tanto di benedizione di Kylian Mbappé. La decisione potrebbe arrivare molto presto.