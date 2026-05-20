Carvajal non ha invitato Arbeloa alla sua festa d’addio al Real Madrid: tutti contro l’allenatore

Alla festa d’addio di Carvajal c’erano tutti tranne Arbeloa: l’allenatore è stato escluso dalla lista degli invitati, diversi calciatori non gli rivolgono più la parola.

Lo spogliatoio del Real Madrid ha bisogno della cura José Mourinho, l'unico allenatore in grado di raccogliere le macerie di questa stagione. L'ultimo sgarbo è stato fatto da Dani Carvajal nella sua festa d'addio: ha invitato la squadra, diversi membri dello staff ma non Alvaro Arbeloa, tagliato fuori dai festeggiamenti. È stato un segnale forte da parte del giocatore che evidentemente fa parte della fazione contraria all'allenatore che ai tempi è stato anche suo compagno di squadra, un passato che ormai è lontanissimo.

Secondo quanto riportato da The Athletic il tecnico è stato l'unico escluso da questo momento di festa, la rottura definitiva di un rapporto che non è mai decollato. Lo spagnolo saluterà il Real Madrid dopo l'ultima partita di questo campionato in programma sabato contro l'Athletic Club e farà spazio allo Special One, al quale spetterà il compito di restaurare tutto ciò che resta.

Carvajal chiude il suo capitolo al Real Madrid

Arbeloa escluso dalla festa di Carvajal

Non è una novità, ma l'esclusione dell'allenatore dalla festa d'addio di Carvajal è un segnale importantissimo. Il divorzio di Arbeloa dal Real Madrid è soltanto una questione di tempo ma l'assenza fa comunque molto rumore: il calciatore spagnolo ha invitato tutti alla sua festa, dai giocatori allo staff, tranne che il tecnico che ha dovuto mandare giù l'ennesimo affronto negli ultimi mesi. Non ha mai avuto la situazione in pungo e alla fine lo spogliatoio dei Blancos è collassato tra fade interne mai gestite e un malcontento sempre più crescente.

Secondo il quotidiano inglese diversi giocatori del Real Madrid non rivolgerebbero neanche la parola ad Arbeloa, uno scenario verosimile vista la frattura che si è palesata persino in un momento di festa. Sarebbe stata l'occasione per salutarsi definitivamente ma Carvajal ha preferito escludere l'allenatore, l'ultimo atto della sua avventura a Madrid. Si apre con queste premesse la seconda era di Mourinho che dovrà rimettere insieme i cocci per ripartire.