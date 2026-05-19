Alex Meret porta Fabrizio Corona in tribunale: “Sdegnato da accuse calunniose prive di fondamento”

Alex Meret e Fabrizio Corona. Nelle ultime ore il nome del portiere del Napoli e dell'ex re dei paparazzi stanno rimbalzando da una parte all'altra della rete per via dell'ultima puntata di ‘Falsissimo' che racconta una vicenda riguardante lo spogliatoio del Napoli e alcune presunte frizioni con Antonio Conte. Corona mostra in un filmato il momento in cui viene contattato da un presunto tramite di alcuni calciatori che gli hanno offerto soldi pur di realizzare una puntata contro Conte.

Una parte dello spogliatoio, secondo la ricostruzione dei fatti, sarebbe stata contro i metodi d'allenamenti e non solo, adottati dal tecnico salentino. Il nome di Meret spunta nella parte finale della puntata come colui il quale ci avrebbe messo la faccia in questa vicenda. Ebbene, tramite una nota pubblicata sui social, la ‘PP Sport Management', l'agenzia che cura gli interessi dell'estremo difensore, ha difeso il portiere azzurro, prendendo posizione sulla questione.

La story di Meret sul suo account Instagram.

Il post pubblicato dall'agenzia che cura gli interessi di Meret

Meret sul proprio profilo ha condiviso proprio questo messaggio della sua agenzia. "Alex Meret sdegnato respinge le calunniose accuse, destituite di qualsiasi fondamento, emerse nelle ultime ore su una piattaforma social. Sei da sempre un esempio e un professionista serio dai profondi e radicati valori morali e sportivi. La verità emergerà nelle opportune sedi giudiziarie. Forza Alex". Il portiere del Napoli e della Nazionale, sarebbe pronto a querelare l'ex re dei paparazzi per le gravi accuse emerse nel corso dell'ultima puntata del format su Youtube.

Corona nel pomeriggio è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli parlando proprio di questa vicenda. Il conduttore in studio ha precisato di non credere che Meret abbia realmente fatto quanto raccontato da Corona. La replica dell’ex re dei paparazzi è stata immediata e dai toni fortissimi: "Se Meret mi querela, gli faccio un cu*o così, perché ho video, filmati, audio". Insomma, la situazione è in evoluzione ma Meret ha voluto prendere immediatamente le distanze da questa vicenda che ha scaldato questa settimana prima dell'ultima partita stagionale del Napoli e di Conte in azzurro.