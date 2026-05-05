I tifosi non vogliono più vedere Mbappé: “fuera” diventa l’unico commento nel post del Real Madrid

Kylian Mbappé è stato messo alla porta dai tifosi del Real Madrid che non gli hanno perdonato il suo atteggiamento. Con un post pubblicato dal club hanno colto la palla al balzo per inviargli un messaggio ben chiaro usando una sola parola.

"Fuera. Mbappé out". L'account social del Real Madrid è stata assalito dai tifosi de Blancos i quali hanno sfruttato un post del club sugli allenamenti svolti dalla squadra nella giornata di ieri per scagliarsi contro Kylian Mbappé. La sua fuga romantica in Italia, in Sardegna, in compagnia dell'attrice Ester Exposito ha fatto infuriare i sostenitori delle Merengues i quali ora, a esattamente due anni di distanza dal suo arrivo, vogliono il francese via da Madrid. Per qualcuno l'infortunio del 27enne, rimediato durante il pareggio per 1-1 contro il Betis Siviglia, potrebbe essere un pretesto per prendere le distanze dal Real Madrid.

L'Equipe stamattina fa sapere che il giocatore desiderasse prendere le distanze sia dallo spogliatoio che dallo staff tecnico sfruttando lo stop per infortunio. Rapporti tesi con i compagni di squadra avrebbero fatto il resto. Ma i tifosi del Real non lo perdonano e così sono andati all'attacco scrivendo per migliaia di volte la stessa frase e lo stesso post che raffigura proprio Mbappé seguito dalla scritta ‘Fuera'.

Un messaggio chiaro alla vigilia di una partita, come quella contro il Barcellona nel Clasico, che vale una stagione. Mbappé è tornato a Madrid e ha ripreso il suo percorso di recupero a Valdebebas, impegnandosi al massimo per essere pronto per la sfida di questo fine settimana al Camp Nou. Tuttavia, la decisione finale dipenderà dall'esito della visita medica, che determinerà le sue possibilità di scendere in campo in una delle partite più importanti dell'annata. Il giocatore sta cercando di recuperare tentando anche di prendersi in questo modo anche la fiducia del pubblico di Madrid.

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In un video diventato virale sui social, viene mostrato proprio l'arrivo di Mbappé al centro sportivo del Real Madrid. Il giocatore si ferma a firmare alcuni autografi e a un certo punto un giornalista gli ripete almeno 3 volte la stessa domanda: "Ci sarai contro il Barcellona". Mbappé fa finta di non sentire fino a quando, poco prima di accelerare e guadagnare l'ingresso del centro sportivo del Real si lascia andare a un semplice ma significativo: "Non capisco". Insomma, la situazione di certo non è delle più semplici per il giocatore che sta attraversando inevitabilmente la sua crisi più grande da quanto è al Real.