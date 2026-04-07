Partite Champions oggi in TV, dove vedere Real Madrid-Bayern e Sporting-Arsenal stasera: orari e canali

Al via le partite d’andata valide per i quarti di Champions League. Oggi, martedì 7 aprile, in campo Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting Lisbona-Arsenal. Qui tutte le informazioni su dove vedere le partite dei quarti di Champions in diretta tv e streaming.

La Champions League torna in campo per le sfide valide per i quarti di finale. In campo 8 squadre pronte a contendersi un posto in semifinale. Il torneo entra nel vivo però a partire da stasera, martedì 7 aprile, con il calcio d'inizio alle ore 21:00 delle prime due sfide d'andata: Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting Lisbona-Arsenal. I Blancos arrivano a questa partita dopo aver battuto agli ottavi il Manchester City di Pep Guardiola nel doppio confronto.

I tedeschi invece avevano strapazzato l'Atalanta di Palladino segnando 10 gol tra andata e ritorno lasciando così l'Italia ancora una volta priva di squadre per questa fase finale. Curiosità anche nel vedere all'opera lo Sporting Lisbona che aveva battuto al ritorno degli ottavi il Bodo/Glimt ribaltando l'iniziale vantaggio dei norvegesi nel match d'andata. L'Arsenal invece aveva avuto la meglio sul Bayer Leverkusen agli ottavi eliminando i tedeschi. Qui tutte le informazioni su dove vedere le partite dei quarti di Champions in diretta tv e streaming.

Champions League oggi, le partite di martedì 7 aprile: gli orari

Il programma completo delle partita di martedì 7 aprile e gli orari tv:

Real Madrid-Bayern Monaco (ore 21)

Sporting Lisbona-Arsenal (ore 21)

Dove vedere la Champions League in tv e streaming

Tutte le partite della Champions League si possono vedere su Sky trasmesse in TV in diretta ed in esclusiva sui canali Sky Sport. Inoltre, grazie all'app SkyGo, tutti gli abbonati potranno guardare le partite disponibili in streaming su dispositivi mobili, sfruttando però come alternativa anche il servizio di NOW. Per queste prime due sfide di martedì 7 aprile valide per i quarti di finale non è prevista la visione in chiaro delle partite su TV8.

I canali di riferimento su Sky Sport per Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting Lisbona-Arsenal sono, rispettivamente: 201 e 213 , ovvero Sky Sport Uno e Sky Sport 4K per la prima e il numero 202, ovvero Sky Sport Calcio per la sfida in Portogallo.