Scandicci-Conegliano di volley femminile oggi in finale scudetto, dove vederla in TV e streaming sulla Rai Scandicci-Conegliano è gara-2 della serie scudetto del campionato di volley femminile di Serie A1. Si gioca oggi alle 20:30 la seconda partita con diretta tv e in chiaro su Rai Sport. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Scandicci-Conegliano è la finale scudetto di Serie A1 femminile di volley. Si gioca oggi, ore 20:30 a Palazzo Wanny, gara-2 della serie dopo la vittoria delle toscane che mercoledì sera al Palaverde di Treviso hanno battuto le ‘pantere' campionesse d'Italia in gara-1 (3-2). Il match sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro su Rai Sport. La squadra di coach Santarelli resta favorita per la conquista del titolo (il sesto consecutivo) mentre il sestetto di Barbolini può scrivere la storia vincendo il primo della sua storia dopo aver eliminato nei playoff Milano di Egonu e Sylla

Dove vedere Scandicci-Conegliano in tv: il canale in chiaro

Gara-2 della finale scudetto tra Scandicci e Conegliano sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro per tutti su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). La partita andrà in onda, ma in questo caso solo per abbonati, su Sky Sport Arena (canale 204). Il network satellitare ha già previsto una novità per gara-3 che andrà in onda su Sky Sport 1 (sempre alle 20:30).

La diretta streaming della finale scudetto di volley su Rai Play

Scandici-Conegliano sarà visibile anche in diretta streaming. Gara-2 andrà in onda su Rai Play e verrà trasmessa in chiaro, senza alcun costo aggiuntivo. In alternativa, ma in questo caso solo gli abbonati, ci sono Sky Go, NOW oppure la piattaforma volleyballworld.tv.

A che ora si gioca Scandicci-Conegliano di volley femminile

La seconda partita della serie scudetto tra Scandicci e Conegliano è in programma per oggi alle 20:30. Quanto alle dote e agli orari, c'è una variazione relativa a gara-3 prevista per mercoledì 24 aprile: non si gioca alle 18:00 ma alle 20:30. Eventuale gara-4 è in calendario per sabato 27 aprile alle 20:30, l'eventuale bella (la quinta sfida della serie) è prevista per martedì 30 aprile alle 17:30.