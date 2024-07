video suggerito

Paolini-Krejcikova oggi a Wimbledon, orario e dove vedere la finale in TV e streaming: quando gioca Jasmine Paolini affronterà Barbora Krejcikova nella finale del torneo femminile di Wimbledon 2024. L’incontro inizierà oggi alle ore 15. Diretta TV su Sky, streaming con Sky Go e NOW. Non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Jasmine Paolini ha già scritto la storia del tennis italiano. La futura numero 5 della classifica WTA è la prima giocatrice italiana a giocare la finale di Wimbledon, a seconda in assoluto dopo Berrettini, e ora vuole diventare la prima a vincere ai Championships, il torneo più importante in assoluto. Paolini, finalista a Parigi lo scorso giugno, sfiderà una tennista di livello come Barbora Krejcikova, la settima tennista ceca a raggiungere la finale a Wimbledon e già campionessa Slam. L'incontro si disputerà oggi e inizierà alle ore 15. Diretta TV solo su Sky, non ci sarà la diretta in chiaro su TV8.

Paolini-Krejcikova, a che ora inizia e quando si gioca: orario e programma

Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova scenderanno in campo oggi sul Center Court di Wimbledon per giocare la finale del torneo femminile di Wimbledon. La tennista italiana, finalista al Roland Garros un mese fa, e quella ceca disputeranno la prima partita di giornata. Paolini e Krejcikova scenderanno in campo alle ore 15. L'incontro inizierà dopo il riscaldamento e si gioca al meglio dei tre set. A seguire si terrà invece la finale del torneo di doppio maschile che vedrà protagonisti gli australiani Purcell e Thompson contro il finlandese Heliovaara e l'inglese Patten.

Dove vedere Paolini-Krejcikova a Wimbledon in TV e streaming

La finale del torneo femminile di Wimbledon 2024 tra Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky, che la manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis) dalle ore 15. Streaming possibile solo per gli abbonati e visibile con Sky Go e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro, Sky ha deciso di non concedere la diretta nemmeno a TV8.

Paolini-Krejcikova, i precedenti

C'è un solo precedente tra Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova, un precedente molto datato che non offre in realtà grandi indicazioni. Perché nel gennaio 2018, addirittura nelle qualificazioni degli Australian Open, si affrontarono l'azzurra e la tennsita della Cechia. Paolini perse 6-2 6-1.