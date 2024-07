video suggerito

Jasmine Paolini è in finale a Wimbledon! Meravigliosa impresa in rimonta contro Donna Vekic Paolini immensa, è in finale a Wimbledon. Jasmine batte in tre set Donna Vekic e sabato affronterà Rybakina o Krejcikova. Paolini ha vinto con il punteggio di 2-6 6-4 7-6.

A cura di Alessio Morra

Jasmine Paolini è in finale pure a Wimbledon! La tennista italiana ha sconfitto in rimonta Donna Vekic, che a un certo punto pare padrona del match. E invece Paolini non ha mai mollato e ha raccolto un altro pesantissimo successo giocando un tennis fantastico, così come Vekic. L'incontro si è deciso al tie-break del 3° set, vinto 10-8 dall'azzurra. Paolini è la prima italiana finalista a Wimbledon, sfiderà sabato Rybakina o Krejcikova.

Vekic vince il primo set

Donna Vekic sta giocando il torneo della vita. La croata scende in campo sapendo di avere comunque una chance con Jasmine Paolini, giocatrice più forte rispetto a lei, non solo per classifica. Ma Vekic sin dall'inizio fa capire l'antifona a Paolini L'azzura parte bene, tiene il servizio agevolmente e si porta sul 2-1. Ma da quel momento in poi c'è solo una giocatrice in campo. Vekic è ingiocabile per una Paolini, che come sempre dà il massimo e prova a resistere, ma in quel momento c'è poco da fare. Vekic vince cinque giochi di fila, e fa suoi il primo set, con il punteggio di 6-2, in appena 35 minuti.

Paolini vince un punto magnifico e si prende il secondo set

Paolini, oltre a giocare un tennis vario e divertente, ha carattere da vendere, e per due volte esce bene da una buca più che potenziale, sul 2-1 in suo favore vince il punto del match, lasciando di stucco l'avversaria, che però non batte ciglio e continuando a spingere si rimette in parità. Sul 3-3 il braccio non trema quando Vekic ha una palla break, che manca. Paolini torna avanti, 4-3. Il meglio deve ancora arrivare. Sul 4-4 15-15 Paolini vince un punto fantastico e da quel momento in poi cambia il set, Paolini è implacabile ed è 6-4.

Il terzo set è spettacolare

Dopo quasi sette minuti di stop, per il toilet break di Vekic, la partita riprende con il terzo set. Vekic parte alla grande, fa subito il break giocando un game magnifico, quasi perfetto. Paolini rischia di andare sotto 0-3, ma annulla la palla break e resta in scia. La croata sembra sempre prossima a chiudere l'incontro, ma il colpo le manca, merito pure di Jasmine Paolini che è sempre lì sul pezzo, pronta ad approfittare di un'occasione, ben sapendo che prima o dopo arriverà. E arriva, 3-3! Break nel sesto gioco.

C'è il contro break, però, subito, da parte di Vekic che alza il livello e mette alle corde Paolini, 4-3. Jasmine non batte ciglio e si rimette a remare con qualità e vincendo quattro punti di fila ottiene il break, 4-4. L'azzurra tiene il servizio a zero ed è 5-4. La pressione è tutta sulle spalle della croata, che annulla un matchpoint ed è 5-5. L'undicesimo game è favoloso. D'intensità rara. Grandi emozioni, alla fine dopo nove minuti di spettacolo è 6-5 Paolini. Vekic ha una crisi di pianto al cambio di campo.

Paolini vince il tie break ed è in finale a Wimbledon

Ha carattere pure Donna Vekic, che in modo favoloso annulla un altro matchpoint, e si issa al tie-break, che è a 10. Vekic e Paolini danno vita a un tie-break di rara bellezza, la croata sbaglia dal fondo, Paolini vince 10-8 ed è in finale. Jasmine è la prima italiana in finale a Wimbledon, sabato se la vedrà con Rybakina o Krejcikova, e più di una chance ce l'avrà.