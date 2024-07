video suggerito

Quando gioca Jasmine Paolini nella finale femminile di Wimbledon: avversaria, data e orario Jasmine Paolini giocherà la finale di Wimbledon sabato 13 luglio contro una tra Rybakina e Krejcikova. Orario d’inizio alle ore 15 a meno di variazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jasmine Paolini è in finale a Wimbledon. Dopo la vittoria contro Donna Vekic in semifinale, quando tornerà in campo per l'ultimo atto la tennista italiana? La partita contro una tra Krejcikova e Rybakina è in programma sabato 13 luglio con orario non prima delle 15. A meno di variazioni. Jasmine Paolini con una vittoria del torneo diventerebbe la nuova numero 4 del mondo.

Jasmine Paolini in finale a Wimbledon, quando si gioca

Dopo la bella rimonta contro la croata Vekic, Jasmine Paolini vuole stupire ancora e portare a casa quello che sarebbe il titolo più prestigioso della sua carriera. Appuntamento per la finale sul centrale del tempio del tennis di Wimbledon nella giornata di sabato, quella in cui appunto si assegna il titolo del singolare femminile. La giocatrice azzurra scenderà in campo alle ore 15 contro una tra Rybakina, grande favorita, e Krejcikova che si sfideranno nell'altra semifinale dei Championship. In programma anche la finale del doppio maschile.

L'avversaria di Paolini in finale a Wimbledon, una tra Krejcikova e Rybakina

Dopo la finale del Roland Garros, seconda finale di un torneo dello Slam in carriera per Jasmine Paolini che sta giocando un tennis di altissimo livello. Dovrà vedersela contro una tra Rybakina e Krejcikova. La prima, che è la favorita per la vittoria di Wimbledon per quello che sarebbe un bis del 2022, ha un bilancio in parità nei match contro Jasmine.

L'ultimo precedente risale proprio ai quarti del Roland Garros, pochi mesi fa, con Paolini che s'impose in tre set. Solo una la sfida contro Krejcikova negli Australian Open del 2018. In quell'occasione la ceca campionessa del Roland Garros s'impose agevolmente concedendo appena tre game. A prescindere da come andrà a finire la seconda semifinale Paolini avrà il piccolo vantaggio di qualche ora in più di riposo rispetto alla prossima avversaria.