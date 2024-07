video suggerito

L’avversario che ha battuto Nadal in finale è dilaniato: “Una parte di me voleva che Rafa vincesse” Dopo due anni Rafa Nadal è tornato a giocare la finale di un torneo ATP, ma a Bastad è stato sconfitto da Nuno Borges. Il portoghese dopo il match ha confessato che anche lui, in piccola parte, sperava che Nadal tornasse a vincere il titolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il lieto fine non c'è stato. Rafa Nadal è tornato a giocare una finale dopo due anni, lo ha fatto a Bastad, dove però è stato sconfitto seccamente da Nuno Borges, che a 27 anni si è aggiudicato il primo titolo ATP della sua carriera. Un momento importante per il portoghese, che celebrando il suo trionfo ha detto delle parole meravigliose e lo ha fatto con il cuore dicendo che una parte di sé sperava fosse Rafa a vincere.

Quattro vittorie a Bastad per Nadal

Nadal è un mito totale, a 38 anni non molla di una virgola. Il suo 2024 è ammirevole, oltre che complicato. Rafa ci prova, sarà alle Olimpiadi e per prepararsi meglio è volato in Svezia, a Bastad ha vinto quattro partite consecutive. Dopo aver superato Mariano Navone nei quarti dopo 3h58′ si è qualificato per la semifinale, che era già ‘storica', la prima dopo due anni, poi un successo in tre set con Ajdukovic e la finale, la 131ª della sua carriera.

Rafa sconfitto seccamente da Borges in finale

Praticamente chiunque segue il tennis sperava vincesse Rafa, che però ha giocato malissimo, sin dalle prime battute si è capito che sarebbe finita con un successo in due set di Nuno Borges, che si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2. Primo titolo ATP per il 27enne portoghese, che fa anche un bel balzo nella classifica mondiale. Nadal lascia Bastad con una sconfitta secca, ma con gioia per aver giocato cinque partite in pochi giorni (più due di doppio).

I complimenti a Borges, che vince il primo titolo ATP

Dopo l'incontro c'è stato un fantastico scambio di complimenti. Rafa su Instagram ha reso merito al suo avversario, che non potrebbe essere più felice pure per questo: "Congratulazioni a Nuno per il suo primo titolo ATP Tour. Meritatissimo, questo è un momento speciale per lui. Auguri per il resto dell’anno e per la carriera che come ha detto lui vale la pena perseguire ora più che mai".

"Una parte me voleva che Rafa vincesse"

La sportività di Nadal è nota e si conferma ancora una volta. Ancora più belle le parole di Nuno Borges, che dopo essersi complimentato con Rafa e aver sottolineato che lo spagnolo non ha giocato la sua miglior partita ha detto: "Tutti amano vederlo gareggiare. Non solo qui, ma ovunque. Il tennis è pazzesco. Desideravo questo momento da tempo. Tutti volevamo che Rafa vincesse e anche una parte di me lo voleva. Qualcosa dentro di me ha spinto a superare le emozioni".