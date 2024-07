video suggerito

Rafa Nadal torna in finale dopo due anni: proverà a vincere l'ATP di Bastad dopo il titolo del 2005 Rafa Nadal torna in finale dopo due anni. L'ex numero 1 del mondo batte in rimonta Ajdukovic e domenica sfiderà Tirante o Borges. Per Nadal è la seconda finale a Bastad, la prima nel 2005!

A cura di Alessio Morra

Rafa Nadal dopo due anni giocherà una finale in un torneo ATP. Il tennista spagnolo, a 38 anni, sarà in campo domenica a Bastad contro il vincente di Tirante-Borges. Nadal, dopo aver giocato quasi quattro ore venerdì contro Mariano Navone, in semifinale ha vinto in rimonta con il giovane croato Ajdukovic con il punteggio di 4-6 6-3 6-4.

Nadal in finale a Bastad per la seconda volta, la prima nel 2005

Incredibile. Certo non bisognerebbe stupirsi, perché Rafa ha dimostrato la sua tempra, la sua tigna in tutta la sua lunghissima carriera. Ma a 38 anni Rafa si appresta a giocare la 131ª finale della sua carriera, la prima dopo due anni e la seconda a Bastad, l'altra nel 2005!

Rafa vince in tre set la semifinale con Ajdukovic

Nadal dopo aver sconfitto venerdì nei quarti contro Mariano Navone una partita mostruosa durata 3h58′ ha faticato un po' nell'accendersi, ma poi è uscito alla distanza e ha eliminato il croato Ajdukovic, che si era imposto 6-4 nel primo set. 6-3 poi per Rafa, che nel terzo pareva favorito, ma dopo essersi portato sul 3-0 è stato riagganciato, dopo un doppio break. Ma Nadal ha riaccelerato, ha sfruttato un paio di incertezze a rete del rivale e lo ha ribrekkato, poi 6-4 e finale, domenica 21 luglio, alle ore 14 contro Tirante o Borges.

La gioia di Nadal, che ora pensa a recuperare per la finale

Ho giocato oggi contro un ragazzo che ha un rovescio fantastico. Dovevo provare a stare in partita sin dall'inizio, ce l'ho fatta e sono in finale dopo tanto tempo. Sono molto contento di questo. Essere in finale è molto bello, erano due anni che non riuscivo a raggiungere un risultato così. Devo pensare ancora, però, a come recuperare, che è la cosa più importante. Il recupero fisico è fondamentale. Intanto sono molto soddisfatto dal risultato di questo torneo. Per le partite di ieri e di oggi ho buone sensazioni.