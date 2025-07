Dicono a Sinner cos’è appena successo a Wimbledon, la sua faccia dice tutto: “Una buona compagnia”

Se Novak Djokovic non è riuscito a "sorprendere" Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon, ci ha pensato l'intervistatore a sorprendere il numero uno del mondo. Quest’ultimo, infatti, durante la classica chiacchierata post-partita, ha fatto conoscere al finalista dei Championships una statistica prestigiosa. L'espressione di Sinner la dice lunga, con un mix di stupore e grande orgoglio.

Sinner in finale a Wimbledon, ancora una finale Slam

Con la vittoria contro Nole, Jannik Sinner si è tolto la soddisfazione di raggiungere la finale in tutti i tornei del Grande Slam. Un risultato che dimostra ulteriormente il suo valore, e che solo pochi eletti sono riusciti a ottenere. Chi? Quattro vere e proprie leggende: "Dal 1995, cinque uomini sono riusciti ad arrivare in finale in tutti i tornei del Grande Slam. Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, e ora Jannik Sinner".

Sinner ha sfoderato la faccia di chi vuole dire: "Mamma mia" e poi ci ha scherzato su: "Sì direi che sono in buona compagnia. È incredibile. Dimostra che sto crescendo come giocatore su tutte le superfici, e per me questo è ancora più importante". Anche perché nel 21° secolo, eccezion fatta per i Big Three, è stato lui l'unico a ottenere questo risultato.

Sinner ripercorre tutto il suo percorso nel tennis fino alla finale di Wimbledon

Questi sono i momenti in cui bisogna guardarsi indietro e pensare a tutto il lavoro fatto, quotidianamente. Sinner ha ripercorso il suo viaggio: "Cerco di continuare, di lavorare ogni giorno. Ho fatto tanta fatica cinque anni fa quando ho iniziato su questa superficie. Non riuscivo davvero a muovermi bene. Ora mi muovo molto meglio. Ma sì, fa tutto parte del percorso. Sono davvero, davvero felice. So che il mio team e io cerchiamo ogni giorno di lavorare con un obiettivo chiaro. Cerchiamo di andare avanti, cerchiamo di avere sempre un sorriso sul volto, che è ancora più importante in questo viaggio. Ed è davvero fantastico. Grazie".

Fantastico, come fantastica è stata la prestazione di Sinner per avere la meglio del sette volte vincitore Novak Djokovic. E ora alle porte un'altra puntata della sfida infinita con Carlos Alcaraz: loro due sono stati la seconda coppia di tennisti a sfidarsi sia in finale a Wimbledon che al Roland Garros nella stessa stagione, nell’era Open, dopo Federer e Nadal. Un altro motivo d'orgoglio.