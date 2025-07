Cocciaretto vince il WTA 125 di Bastad e torna in top 100: battuta in finale la polacca Kawa

Elisabetta Cocciaretto vince il WTA 125 di Bastad, ha battuto in finale la polacca Kawa: la tennista azzurra guadagna 35 posizioni e torna in top 100.

Elisabetta Cocciaretto vince il WTA 125 di Bastad battendo in finale la polacca Katarzyna Kawa: grazie a questo trionfo la tennista azzurra guadagna 35 posizioni e torna in top 100. Quello svedese è un torneo che porta bene alle tenniste italiane, visto che la marchigiana è solo l'ultima ad alzare le braccia al cielo dopo Lea Pericoli nel 1960, Sandra Cecchini nel 1987 e 1990 e Martina Trevisan nel 2024.

La 24enne di Fermo ha battuto 6-3 6-3 la sua avversaria in poco meno di un’ora e un quarto di partita: Cocciaretto e. Kawa, n.132 del ranking, non si erano mai affrontate prima in carriera.

Dopo aver raggiunto il terzo turno a Wimbledon, dove si è arresa al super tie-break alla svizzera Belinda Bencic, poi semifinalista, Cocciaretto è subito ripartita e ha vinto il "Nordea Open" sulla terra rossa di Bastad, in Svezia con delle splendide prestazioni.

Cocciaretto vince il WTA di Bastad: battuta in finale la polacca Kawa

Elisabetta Cocciaretto era 116 del mondo e ottava forza del tabellone all'inizio del torneo svedese ma con un bel percorso è arrivata in finale ed è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria battendo in finale la polacca Katarzyna Kawa, numero 132 del ranking, col punteggio di 6-3 6-4. Per la tennista azzurra si tratta del quinto titolo in carriera, il quarto nella categoria 125 su sei finali. Grazie alla vittoria in Svezia, la 24enne torna in top 100 salendo al numero 81 del ranking.

Al primo turno per lei vittoria con tantissimi brividi contro la spagnola Irene Burillo Escorihuela, 7-5 2-6 7-6 (4) e al secondo turno, vittoria molto più netta (6-1 6-2) sulla lituana Justina Mikulskyte. Ai quarti successo in rimonta su Louisa Chirico (5-7 6-3 6-1) e in semifinale 6-3 6-4 sulla croata Antonia Ruzic (che aveva eliminato ai quarti Lucia Bronzetti). Cocciaretto ha fatto un bellissimo percorso in Svezia e ha meritato questa vittoria, che le permette di ritrovare fiducia e scalare il ranking.