“È come un sogno, non so cosa sta succedendo”: Maja Chwalinska è la più improbabile della finaliste al Roland Garros

Maja Chwalinska è incredula dopo aver raggiunto la finale al Roland Garros: numero 114 al mondo, proveniente dalle qualificazioni, la 24enne polacca ha battuto in semifinale Diana Shnaider. Poi non è riuscita a parlare di fronte al pubblico parigino: “Non so cosa dire, mi dispiace”.

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Maja Chwalinska non ci crede, si mette le mani sulla faccia, chiude gli occhi, le mancano le parole. "È come un sogno", ripete dopo aver battuto in due set Diana Shnaider. sul campo Philippe Chatrier. E invece è tutto vero: la tennista polacca, numero 114 al mondo nell'ultima classifica WTA (il suo best è 113 di inizio maggio), è in finale al Roland Garros all'età di 24 anni, dopo una carriera anonima. Zero titoli vinti nel circuito maggiore, un secondo turno a Wimbledon 2022 come miglior risultato nei tornei del Grande Slam. Questo era tutto, fino a oggi.

L'impresa pazzesca di Maja Chwalinska al Roland Garros: è in finale da 114 al mondo

Tra tutte le possibili finaliste di Parigi, Maja era tra le più improbabili in qualsiasi universo. Passata attraverso le qualificazioni, la polacca ha perso finora un solo set contro la greca Sakkari al terzo turno, battendo tenniste molto più quotate di lei come Zheng, Mertens, Parry, Kalinskaya e oggi Shnaider, la giustiziera della Sabalenka, 7-6/6-4 in poco più di due ore.

"È come un sogno, onestamente. Non so cosa stia succedendo. Non so cosa dire, mi dispiace. Sono solo molto felice", dice la Chwalinska nel discorso post partita, interrompendosi più volte e trovando gli applausi del pubblico parigino.

Per capire il livello di impresa fatto dalla polacca, nessun'altra prima di lei era riuscita ad arrivare alla finale del Roland Garros arrivando dalle qualificazioni. E ancora: Maja è appena la terza tennista nell'era open a raggiungere la finale del singolare a Parigi alla sua prima apparizione nel tabellone principale. Prima di lei ci erano riuscite solo Evonne Goolagong nel 1971 e Chris Evert nel 1973, ovvero due predestinate al numero uno. Inoltre prima di questo torneo, la Chwalinska aveva solo due vittorie sulla terra battuta a livello di tour WTA.

La battaglia con la depressione e l'incasso parigino che le cambia la vita

Una storia di sport meravigliosa, ma anche di vita. Dopo aver perso al primo turno delle qualificazioni a Wimbledon nel 2021, Maja si era presa una pausa di quattro mesi dal tennis, raccontando la sua battaglia contro la depressione che durava da un paio d'anni. Ex stella del circuito juniores, il tennis era diventato una fonte di sofferenza per lei. Non era sicura se sarebbe mai tornata a praticare questo sport. Cinque anni dopo, è semifinalista di un Grande Slam.

Due settimane destinate a cambiare per sempre la sua vita, anche da un punto di vista del benessere economico. I suoi guadagni totali in carriera prima di questo Roland Garros erano stati 864.030 dollari. A Parigi ha guadagnato in premi un milione e 624.000 dollari. E c'è ancora da giocare la finale contro Mirra Andreeva…