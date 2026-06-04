Mirra Andreeva a 19 anni in finale al Roland Garros: “Con questa mentalità ho vinto”

Mirra Andreeva ha battuto seccamente Marta Kostyuk e si è qualificata per la prima finale Slam della carriera, al Roland Garros.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mirra Andreeva è in finale al Roland Garros. La tennista russa, che è ancora una teenager, classe 2007, a 19 anni giocherà da favorita sabato per il titolo a Parigi. La semifinale era tutt'altro che scontata, ma l'ha vinta in modo autoritario spazzando via Marta Kostyuk, che l'aveva sconfitta nei due precedenti, su tutti la finale di Madrid. Gioia vera a fine partita, ma nonostante la vittoria la tensione era ancora a mille, come ha candidamente dichiarato a Marion Bartoli.

Andreeva batte Kostyuk ed è in finale a Parigi

Tecnicamente è una predestinata. Quando è così, però, la pressione è tanta. L'uscita di scena di Sabalenka e Swiatek, ha reso Andreeva la favorita per il torneo femminile. La partita con Kostyuk era dura, un vero banco di prova. Per via di questioni extra sportive e per i precedenti, due sconfitte e nessun set vinto. Invece, 6-1 6-3 e paura cancellata. A caldo, però, la tensione la russa non l'ha cancellata subito: "Sono ancora molto nervosa, lei sta avendo una stagione incredibile, avevo appena perso con lei. Sono molto felice. Sono molto contenta per come ho giocato, sono felice per la rivincita della finale di Madrid e per la mia prima finale Slam. Sono molto eccitata per quest'ultima partita a Parigi".

I consigli di Conchita Martinez

Bartoli poi le ha chiesto dei consigli di Martinez, la sua allenatrice, che l'ha allevata e che sa come si vincono gli Slam: "La mia coach Conchita Martinez ha vinto una finale Slam, se le chiederò qualcosa? Non credo che le farò tante domande, sta funzionando ciò che stiamo facendo e ci prepareremo come sempre".

Andreeva tra le più giovani finaliste del Roland Garros

Infine, con crudo realismo ha svelato il suo mantra: "Mi sono semplicemente detta che non importa cosa succeda, combatterò, darò il massimo. Se alla fine vince lei, dovrà davvero sudarsela. Con questa mentalità, alla fine ho vinto". Andreeva è la quinta più giovane tennista in finale al Roland Garros negli ultimi trent'anni con i suoi 19 anni dopo: Hingis (16), Clijsters (17), Gauff (18) e ancora Hingis (18).