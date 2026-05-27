Il Crystal Palace vince anche la Conference League, Rayo Vallecano battuto in finale: decisivo Mateta

Vincendo per 1-0 contro il Rato Vallecano, il Crystal Palace si aggiudica la Conference League 2025-2026. Decisivo il francese Mateta.

Ha dovuto aspettare 120 anni per vincere il primo titolo della sua storia il Crystal Palace, che battendo 1-0 il Rayo Vallecano si è aggiudicato la Conference League ed ha conquistato il terzo trofeo in dodici mesi. I londinesi fanno festa grazie al gol di Mateta. Insieme al successo arriva pure la promozione in Europa League, saranno nove le squadre inglesi nelle prossime coppe europee.

Tre trofei vinti in un anno dal Crystal Palace

Fondato nel 1905 il Crystal Palace praticamente dodici mesi fa (24 maggio 2025) si è aggiudicato il primo trofeo della sua storia, la FA Cup, battendo 1-0 nientemeno cheil Manchester City di Guardiola. Trofeo e qualificazione all'Europa League. Ma per un problema burocratico è ‘retrocesso' in Conference League. Nel mezzo il trofeo bis: il Community Shield (10 agosto) vinto ai rigori contro il Liverpool campione d'Inghilterra. E ora è arrivato il tris con la Conference League. In una giornata (27 maggio) da ricordare per sempre per il Palace che ha conquistato il primo titolo internazionale della sua storia, a chiusura di dodici mesi pazzeschi.

Il gol del francese Mateta ha deciso la finale di Conference League.

Crystal Palace-Rayo Vallecano 1-0

Finale bella questa giocata a Lipsia. Primo tempo equilibrato anche se il Palace è migliore, e si vede, al netto delle maggiori chance. Nella ripresa il gol che decide la partita, lo realizza Mateta, che sfrutta una giocata di Yeremi Pino e un mezzo errore del portiere argentino Batalla. Per Mateta una bella rivincita, a gennaio il Milan aveva chiuso la trattativa ma rinunciò per un problema al ginocchio. Poi pali di Pino e Mateta. 1-0 Palace e titolo vinto, il terzo di sempre, il primo internazionale, tutti vinti con il bravissimo allenatore austriaco Oliver Glasner.