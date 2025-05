video suggerito

Il Crystal Palace vince la FA Cup e conquista il primo trofeo in 120 anni di storia, Manchester City ko La squadra guidata dal tecnico austriaco Glasner ha vinto la FA Cup. Per il Crystal Palace è il primo trofeo di sempre. Manchester City battuto 1-0 dal gol di Eze. Henderson ha parato un rigore a Marmoush. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

E si, questa volta non è una frase fatta. La magia della FA Cup esiste ancora. Il Crystal Palace a Wembley ha battuto in finale 1-0 il Manchester City e ha vinto il primo trofeo della sua storia dopo 120 anni! La partita è stata decisa da un gol di Eze, ma altrettanto determinante è stato il portiere Dean Henderson che ha parato un rigore a Marmoush. Guardiola chiude la stagione con ‘zero tituli'.

Eze segna, Henderson para un rigore

Ha fatto jackpot il Crystal Palace che per la terza volta nella sua storia ha giocato una finale di FA Cup – le precedenti due le aveva perse di un soffio contro il Manchester United – stavolta, pure, pareva sfavorito e invece la squadra di Glasner si è imposta per 1-0 sul Manchester City, che provava a vincere almeno un trofeo in questa stagione disgraziata in cui rischia di perdere pure il posto in Champions. Una partita stregata. Henderson è stato insuperabile, dopo il gol di Eze ha conservato il risultato, ma il City non ha messo l'intensità e la grinta dei giorni migliori. Guardiola le ha provate tutte, ma niente da fare. La FA Cup ha una nuova vincitrice.

Il Crystal Palace giocherà per la prima volta l'Europa League

Il Crystal Palace scrive una pagina di storia del calcio inglese, ma soprattutto scrive una pagina di storia per sé stesso, perché questo club londinese, fondato nel 1905, non aveva mai vinto la FA Cup, né tantomeno la Coppa di Lega, ora può sistemare un trofeo in bacheca, e che trofeo. Il successo vale anche un posto in Europa League, diretto, e giocherà le coppe europee per la prima volta. Nel 1991 arrivò terzo, ma non le disputò, nel 1998 giocò i preliminari dell'Intertoto. Storia scritta e riscritta.

Posto in Europa, infine, tolto all'ottava classificata, con una serie di squadre che sognavano qualcosa di storico e invece devono rinunciare al colpaccio. Per Guardiola è un'annata senza trofei, zero tituli, non gli capitava dal 2017.