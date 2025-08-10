Calcio
Il Crystal Palace non finisce di stupire e di vincere: Liverpool ko ai rigori nel Community Shield

Ai calci di rigori il Crystal Palace vince il Community Shield battendo il Liverpool. Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, l’incontro si è chiuso per 3-2. Decisive le parate di Henderson.
A cura di Alessio Morra
Ancora una volta a Wembley sorride, anzi festeggia in modo fragoroso il Crystal Palace che dopo aver aspettato 120 anni per vincere il primo trofeo della sua storia fa subito il bis. La squadra londinese ai calci di rigore ha battuto il Liverpool, campione d'Inghilterra che dal dischetto ha fallito tre tiri su cinque, il primo a sbagliare è stato Salah. Il portiere Dean Henderson, che a maggio dedicò la FA Cup al papà scomparso da poco tempo, ha parato gli altri due e materialmente è l'eroe della finale.

Ekitike segna all'esordio, Sarr manda la partita ai rigori

Il Community Shield spesso regala sorprese e più di una volta, nell'era moderna, chi vince la FA Cup si prende anche questo trofeo. Era accaduto pure nel 2020, l'ultima volta che il Liverpool era stato campione. All'epoca i Reds persero con l'Arsenal. Da campioni hanno perso di nuovo, stavolta con il Crystal Palace che sta riscrivendo la sua storia, una favola che facilmente diventerà un documentario tra uno o due anni. Segna dopo 4 minuti Ekitike, all'esordio, pareggia Mateta, obiettivo di mercato dell'Atalanta, l'altro nuovo acquisto Frimpong firma il 2-1, che resta il risultato fino al 77′ quando Sarr fa 2-2. Niente supplementari, direttamente rigori.

Henderson decisivo, il Crystal Palace vince un altro trofeo

Salah sbaglia per primo, il Palace segna, Henderson si supera su McAllister, ma sbaglia pure Eze. Aleggiano fantasmi su entrambe le squadre. Gli errori complessivi saranno cinque, pure perché Henderson e Alisson sono bravi a respingere. Vince il Crystal Palace, alla fine, per 3-2, decide Justin Devenny. Secondo titolo della storia del Crystal Palace, Henderson uomo copertina, ma il merito è di Glasner, tecnico austriaco specialista in imprese. Slot perde la chance di ampliare la bacheca sua e dei Reds.

