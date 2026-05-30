Slot esonerato a sorpresa dal Liverpool, lo ha scoperto stamattina. Iraola favorito per la panchina

Dopo l’ultima partita di campionato l’idea era quella di continuare per un altro anno, ma sorprendentemente il Liverpool ha deciso di salutare Slot. Iraola è il favorito.

Dopo due anni, una Premier League vinta e un campionato negativo il Liverpool ha deciso di esonerare Arne Slot. L'olandese era stato il prescelto per sostituire Klopp dopo la fine del suo ciclo, ma la sua esperienza si conclude dopo due anni in cui non è mai riuscito a conquistare i giocatori: gli scontri ci sono stati soprattutto con Salah, rimasto fuori squadra per alcune partite, e il capitolo si è chiuso ufficialmente questo pomeriggio un po' a sorpresa, dato che per tutta la stagione la dirigenza lo aveva confermato.

Secondo quanto riportato da Give Me Sport l'allenatore ha saputo solo questa mattina che sarebbe stato sollevato dall'incarico, dato che il campionato è finito una settimana fa e non c'erano state avvisaglie di nessun tipo. I Reds hanno avviato una corposa ricostruzione dopo addii pesanti come quelli di Salah, Robertson e Konaté e anche la panchina ha subito uno scossone. Al posto di Slot il favorito è Iraola, accostato negli ultimi giorni anche al Milan.

Slot esonerato a sorpresa dal Liverpool

Il Liverpool si è qualificato alla Champions League solo grazie allo slot aggiuntivo ottenuto con il ranking stagionale, ma il quinto posto dietro a Manchester United e Aston Villa è il risultato di un cammino deludente che rischiava di portare la squadra fuori dall'Europa. Nonostante questo Slot era stato confermato e difeso dalla società in vari momenti dell'ultimo anno e l'addio così improvviso è stato una sorpresa perfino per lui che ha scoperto il suo destino questa mattina. L'ultima partita di Premier League è stato il pareggio contro il Brentford e non c'erano state avvisaglie, tanto che tutti erano convinti che sarebbero andati avanti per l'ultimo anno previsto dal contratto.

Leggi anche Chi sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia: le ipotesi del ritorno di Mancini e Conte

Ma il Fenway Sports Group, il colosso statunitense che detiene il Liverpool, ha preso una decisione forte per voltare pagina. Questa mattina hanno informato Slot e annunciato l'addio, cogliendo di sorpresa i tifosi. La ricerca di un sostituto è già scattata e la cerchia di nomi è ristretta: il più ambito è Iraola, cercato anche dal Milan, che preferirebbe restare in Premier League per continuare la sua crescita, ma sullo sfondo più defilati ci sono anche Sebastian Hoeness e Pierre Sage.