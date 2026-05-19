Chi è Roberto Vitiello, fedelissimo di Maresca e figura chiave nel suo staff tecnico anche al City

Roberto Vitiello è una figura chiave nello staff tecnico di Enzo Maresca che si appresta a diventare il nuovo allenatore del Manchester City dopo l'addio a Pep Guardiola. Ebbene proprio in vista di questa nuova esperienza Maresca pare intenzionato a portarsi lo stesso staff che aveva al Chelsea composto da Willy Caballero come vice allenatore, collaboratore tecnico Roberto Vitiello e Danny Walker ma anche il preparatore dei portieri, Michele De Bernardin, il preparatore atletico Marcos Alvarez, il match analyst Javi Molina e Bernardo Cueva.

Proprio Vitiello è un elemento di fondamentale importanza per Maresca che lo conosce da quando i due erano ancora due giocatori in attività. Il loro legame nato sul campo da gioco e si è infatti trasformato negli anni in un sodalizio professionale solidissimo, che ha portato l'ex difensore a seguire Maresca fino ai massimi livelli del calcio europeo e della Premier League. Entrambi campani, Maresca e Vitiello si sono ritrovati a Palermo dove hanno condiviso lo spogliatoio dal 2014 al 2016 e soprattutto hanno dato vita a una profonda stima reciproca, sia tattica che umana. Ben presto le loro strade si incroceranno proprio in panchina.

Maresca con Caballero e Vitiello.

Il percorso di Vitiello e Maresca in ambito professionale

Appena appesi gli scarpini al chiodo nel 2020, Vitiello inizia subito il percorso da collaboratore tecnico, muovendo i primi passi alla Fiorentina (all'interno dello staff di Giuseppe Iachini). Non ci mette molto, però, a ricongiungersi con Maresca quando quest'ultimo ottiene la sua prima vera panchina da capo allenatore in prima squadra a Parma, in Serie B, chiamando subito Vitiello come suo vice. L‘esperienza dura solo 14 partite a causa dell'esonero di Maresca, ma cementa la fedeltà del loro binomio.

Dopo una breve parentesi in cui le loro strade si separano (Maresca va a fare il secondo di Guardiola al Manchester City), i due si ritrovano nell'estate del 2023 a Leicester. Vitiello vola in Inghilterra per fargli da assistente e i due compiono una cavalcata trionfale, vincendo la Championship e riportando immediatamente le Foxes in Premier League. Nel giugno 2024, quando Maresca compie il grande salto sulla panchina del Chelsea, Vitiello lo segue a Londra all'interno del suo gruppo di fedelissimi (che comprende anche Willy Caballero).

Vitiello e Maresca durante l’esperienza al Chelsea.

Il ruolo specifico di Vitiello nello staff e l'importanza per Maresca

Nello scacchiere di Maresca, Vitiello non è un semplice "secondo" formale, ma ha compiti molto specifici focalizzati sulla tattica e sulla crescita del gruppo. Al Chelsea gli fu affidato il compito cruciale di fare da "ponte" strutturale e di transizione tra il florido settore giovanile del club inglese e la prima squadra, preparando i ragazzi ai ritmi del calcio dei grandi.

In campo poi, la sua prefessionalità è notevole. Forte della sua lunghissima esperienza da difensore in Italia, Vitiello cura meticolosamente i dettagli della linea difensiva e, avendo un carattere carismatico ma empatico, è uno dei principali collanti per mantenere l'armonia tra i calciatori e le idee tattiche (spesso molto esigenti) di Maresca. Insomma, un autentico pilastro per Maresca pronto a prendersi ora lo scettro del Manchester City.