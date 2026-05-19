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Pep Guardiola lascia il Manchester City, è la fine di un’era: al suo posto Enzo Maresca

La notizia era nell’aria, a breve arriverà l’ufficialità. Pep Guardiola andrà via dal Manchester City, dopo aver vinto 20 trofei. Al suo posto arriverà l’allenatore italiano Enzo Maresca.
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A cura di Alessio Morra
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Tra pochi giorni arriverà anche il comunicato ufficiale. Ma è ormai certo che Pep Guardiola dopo dieci anni esatti lascerà il Manchester City. L'annuncio arriverà nelle prossime ore, dopo la partita con il Bournemouth e prima di quella con l'Aston Villa. Al suo posto firmerà Enzo Maresca, suo ex vice che tornerà in panchina e lo farà in grande stile.

Guardiola dopo 10 anni va via dal Manchester City

La fine di un'era titolano molti giornali inglesi. Pep Guardiola ha scritto la storia del Manchester City e riscritto quella del campionato. Ha vinto 20 trofei con i Citizens, che sono passati dall'essere i vicini rumorosi (del Manchester United) alla squadra più forte del pianeta, con sei Premier League vinte tra il 2018 e il 2024. E in teoria, ma molto in teoria, potrebbe arrivarne un'altra. Il contratto lo aveva fino al 2027, ma Guardiola aveva fatto capire che avrebbe salutato la compagnia. Così sarà. Un mare di trofei, un'impronta forte lasciata in Inghilterra, dove ha trionfato come in Spagna e in Germania. La grande festa, la celebrazione arriverà all'Ethiad dove il Manchester City domenica chiuderà contro l'Aston Villa.

Enzo Maresca è stato il vice di Pep Guardiola al Manchester City.
Enzo Maresca è stato il vice di Pep Guardiola al Manchester City.

Enzo Maresca da vice a sostituto di Guardiola

Salirà a bordo Enzo Maresca. La successione di un allenatore così importante – dando un senso enorme a questa parola, lo è stato per i successi, per la personalità, per il gioco, lo stile, l'impostazione, ma anche la personalità mostrata sempre a parole – non è mai semplice. L'eredità sarà raccolta quindi dall'allenatore italiano, classe 1980, che ha un'occasione d'oro. Maresca conosce bene l'ambiente, è stato vice di Guardiola, ha imparato tanto dal suo maestro e dopo l'esperienza con il Leicester, ha vinto il campionato (la Championship) è passato al Chelsea, che è riuscito a risollevare portandolo a vincere due trofei: Conference League e Mondiale per Club. Ora ha l'occasione della vita, troverà una base già eccezionale.

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