Bayern Monaco ai quarti di finale del Mondiale per Club, Flamengo battuto 4-2: sfiderà il PSG Il Bayern Monaco batte 4-2 il Flamengo e si qualifica per i quarti di finale del Mondiale per Club: sfiderà il PSG. Harry Kane grande protagonista del match dell'Hard Rock Stadium di Miami con una doppietta.

A cura di Vito Lamorte

Il Bayern Monaco batte 4-2 il Flamengo e si qualifica per i quarti di finale del Mondiale per Club: la squadra tedesca nel prossimo turno sfiderà il Paris Saint-Germain, che si è sbarazzato in maniera netta e senza patemi dell'Inter Miami.

I bavaresi hanno messo subito il match su binari comodi ma i brasiliani non si sono mai arresi e si sono dimostrati una squadra organizzata e con individualità capaci di creare problemi a chiunque. Harry Kane grande protagonista del match dell'Hard Rock Stadium di Miami con una doppietta.

Bayern Monaco ai quarti del Mondiale per Club: sfiderà il PSG

Nei primi dieci minuti il Bayern ha indirizzato il match grazie all'autogol di Pulgar, su cross da calcio d'angolo, e la prima rete di Kane. Il Flamengo ha avuto la possibilità di far male ai bavaresi in un paio di occasioni ma Neuer si è sempre fatto trovare pronto per respingere le iniziative rubronegre.

Gerson ha riparto la sfida con un tiro improvviso sotto la traversa ma Goretzka sul finire del primo tempo ha gelato Rossi con una conclusione dal limite. Jorginho ha riaperto ancora la sfida all'inizio della ripresa su rigore, dando nuova verve alle speranze del Flamengo; ma Kane non ha mancato il bersaglio e ha chiuso il discorso al 73′.

Il Bayern Monaco sfiderà il PSG ai quarti e sarà una gara di altissimo livello tecnico e fisico che, però, potrebbe essere rovinata dalla scelta di giocarla alle ore 12 locali (le ore 18 italiane) ad Atlanta: questo comprometterebbe di certo lo spettacolo che due squadre importanti come quelle di Luis Enrique e Kompany potrebbero garantire.

Flamengo-Bayern Monaco, il tabellino

RETI: 6′ aut. Pulgar (F), 9′ e 73′ Kane (B), 34′ Gerson (F), 41′ Goretzka (B), 54′ Jorginho (F).

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Wesley, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Pulgar (45′ Allan), Jorginho; Gerson, De Arrascaeta, Luiz Araujo; Plata. All. Filipe Luis.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Coman; Kane. All. Kompany.

ARBITRO: Oliver.