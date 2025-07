video suggerito

L'Italia parte bene agli Europei femminili, Belgio battuto 1-0: decide un gol di Caruso Buon esordio dell'Italia agli Europei femminili, Belgio battuto 1-0 a Sion: decide un gol di Arianna Caruso poco prima dell'intervallo.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia parte col piede giusto agli Europei femminili 2025: le Azzurre battono 1-0 il Belgio grazie ad un gol di Arianna Caruso poco prima dell'intervallo. Gara non entusiasmante a Sion ma giocata con grande attenzione e concentrazione da parte della squadra del CT Andrea Soncin, che parte bene al Women's EURO 2025 e si mette in una buona posizione in vista delle ultime due gare del girone contro Portogallo e Spagna.

La Nazionale Italiana nel prossimo impegno, che è fissato per lunedì 7 luglio a Ginevra, se la vedrà contro la selezione lusitana e potrebbe essere un match decisivo per capire il cammino delle Azzurre nel torneo continentale.

L'Italia parte bene al Women's EURO 2025: Belgio battuto 1-0

L'Italia è entrata in partita in maniera graduale e dopo qualche occasione sciupata è arrivato il gol di Arianna Caruso poco prima dell'intervallo: la centrocampista ha ricevuto il pallone da Di Guglielmo e ha battuto Lichtfus con un tiro forte e potente sul primo palo.

Nella ripresa la Nazionale ha rischiato pochissimo ed è andata vicina al raddoppio con Cambiaghi, per due volte, e Salvai. Dopo nove minuti di recupero è arrivato il fischio finale di una partita fondamentale per le Azzurre: ora tutti gli occhi saranno puntati sull'altro match del gruppo B tra Portogallo e Spagna per capire la situazione in vista del secondo turno, che vedrà l'Italia scendere in campo contro le portoghesi.

Belgio-Italia, il tabellino

RETI: 44′ Caruso.

BELGIO (5-4-1): Lichtfus; Janssens (66′ Wijnants), Kees, Tysiak, Cayman, Deloose; Toloba (66′ Detruyer), Vanhaevermaet, Teulings, Eurlings; Wullaert. CT: Gunnarsdóttir.

ITALIA (3-5-2): Giuliani; Lenzini (72′ Piga), Salvai, Linari; Di Guglielmo (54′ Oliviero), Caruso, Giugliano (54′ Greggi), Severini, Boattin; Cantore (72′ Cambiaghi), Girelli. CT: Soncin.

ARBITRO: Desiree Grundbacher (SWI).