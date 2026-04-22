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Conegliano vince l’ottavo scudetto consecutivo: Milano battuta 3-0 nella finale di volley femminile

L’Imoco Conegliano è imbattibile. Per l’ottava volta consecutiva Conegliano vince lo scudetto nel campionato di Serie A di pallavolo femminile, battuta 3-0 Milano in gara 4.
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A cura di Alessio Morra
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C'è una squadra che è pressoché imbattibile: è Conegliano, che ha vinto per l'ottava volta consecutiva lo scudetto nel volley femminile. La squadra guidata da Daniele Santarelli era avanti 2-1 nella serie finale con Milano ed ha chiuso i conti vincendo per 3-0 in gara 4. Ennesimo trionfo di una squadra che da anni fa incetta di titoli, non solo in Italia.

L'ennesimo trionfo dell'Imoco Volley

Conegliano fa sempre festa. L'Imoco si è aggiudicata l'ottavo titolo consecutivo, il nono negli ultimi dieci anni. La pratica è stata portata a termine in gara 4, che è stata totalmente dominata: 3-0 contro Milano, che ha avuto una grande Egonu, autrice di 24 punti, ma che come squadra non è riuscita a reggere minimamente il tifone. Conegliano aveva vinto le prime due partite della finale, ma aveva mancato la possibilità di chiudere i conti in casa, riaccendendo una fiammella per Milano, prima di festeggiare il successo.

La partita tra Milano e Conegliano: gara 4 decisiva per lo scudetto

Conegliano parte meglio, l'attacco viaggia una meraviglia, Haak è un portento. Egonu alla distanza viene fuori, ma il vantaggio la squadra veneta se lo porta avanti fino alla fine del primo set, chiuso 17-25. Milano reagisce nel secondo set, ma non scappa, non chiude i conti, Fahr, De Gennaro e company, sorpassano e festeggiano anche il secondo set, 22-25. A quel punto c'era una montagna da scalare per Milano, che insegue e a un certo punto sogna la remuntada, portandosi sul 20-21. Conegliano accelera, c'è un altro 22-25, e chiude l'opera, 3-0. Scudetto vinto, ancora una volta. E grande festa per Conegliano, che ha vinto anche la Coppa Italia e che tra pochi giorni sarà impegnata nella Final Four di Champions League.

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