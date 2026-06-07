Ascoli da impazzire, è in Serie B: battuto 3-0 il Brescia in finale playoff, è il capolavoro di Tomei

L’Ascoli conquista la promozione in Serie B battendo 3-0 l’Union Brescia nella finale di ritorno dei playoff di Serie C, grazie ai gol di Rizzo Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo due anni e completano il quadro delle partecipanti alla Serie B 2026/27.

L'Ascoli è ufficialmente promosso in Serie B. Nel ritorno della finale playoff di Serie C, i marchigiani hanno superato 3-0 l'Union Brescia grazie alle reti di Rizzo Pinna, a segno nel primo tempo, e di Silipo e Milanese nella ripresa.

Per i bianconeri si tratta del ritorno nel campionato cadetto dopo due stagioni trascorse fuori dalla Serie B, in seguito alla retrocessione del 2024. Con questo successo, l'Ascoli raggiunge le già promosse Vicenza, Benevento e Arezzo, completando così l'elenco delle 20 squadre che prenderanno parte alla Serie B 2026/27.

Vittoria strameritata dei bianconeri, che hanno messo subito la partita in discesa con il gol di Rizzo Pinna, autore del gol ascolano anche all'andata; e in più di un'occasione sono andati vicini al raddoppio. Mallamo ha avuto la palla del pareggio per i ragazzi di Corini sul finire del primo tempo ma da pochi passi ha mandato la palla fuori. All'inizio della ripresa l'Ascoli ha raddoppiato con Silipo, il migliore in campo; che dopo aver superato in dribbling Rizzo ha infilato la palla sotto la traversa da posizione defilata. Lo stadio Del Duca esplode di gioia.

L'Union Brescia prova a reagire ma le iniziative di Crespi & co sono sterili e non portano pericoli dalle parti di Vitale. Sul finire del match la festa dell'Ascoli si completa con il gol di Milanese. Ha vinto la squadra migliore, giusto così.

L’Ascoli torna in Serie B: una cavalcata straordinaria, dalla nuova proprietà alla finale playoff

L’Ascoli ha chiuso al secondo posto il girone B dopo una lotta punto a punto con l’Arezzo ma è stata la squadra che ha offerto il miglior calcio di tutta la Serie C. Francesco Tomei ha costruito un impianto di gioco davvero straordinario e il 4-2-3-1 che il Picchio ha messo in campo ha incantato sia nella Regular Season che nei playoff.

La scorsa estate la squadra bianconera è passata in mano all'imprenditore romano Bernardino Passeri e la costruzione della rosa ha avuto ricadute anche sull’inizio del campionato, ma dopo un rodaggio iniziale è partita la cavalcata che ha portato l’Ascoli a giocarsi la promozione diretta fino all’ultima giornata prima di vincere i playoff.

L’Ascoli ha concluso la stagione regolare con 77 punti, ottenuti grazie a 23 successi, 8 pareggi e appena 5 sconfitte. I bianconeri hanno inoltre fatto registrare 63 reti segnate e 23 incassate, protagonisti di una straordinaria rimonta nel finale che ha insidiato il primato dell’Arezzo.

Determinante la striscia di dieci vittorie consecutive, compresa quella nello scontro diretto contro i toscani, che ha permesso ai marchigiani di annullare un distacco di 12 punti e agganciare la vetta della classifica, rinviando il verdetto per la promozione diretta all’ultima giornata. Ai playoff, poi, l'Ascoli è passato contro il Potenza ai quarti e contro il Catania in semifinale, grazie soprattutto al 4-0 dell'andata che reso ininfluente la sconfitta per 2-1 al ritorno.

Ascoli-Union Brescia, il tabellino

MARCATORI: 11′ Rizzo Pinna (A), 52′ Silipo (A), 86′ Milanese (A)

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti (69′ Rizzo), Guiebre; Damiani, Corradini (75′ Oviszach); Silipo, Rizzo Pinna (61′ Chakir), D’Uffizi (75′ Galuppini); Gori (61′ Milanese). All: Tomei.

UNION BRESCIA (3-4-2-1): Gori; Balestrero (69′ Cisco), Silvestri, Rizzo; Armati, Mallamo, Zennaro (55′ Cazzadori), De Maria (55′ Boci); Marras (83′ Vido), Lamesta (69′ Fogliata); Crespi. All. Corini.

ARBITRO: Drigo

AMMONITI: Nicoletti (A), De Maria (B), Balestrero (B), Gori (A), Silipo (A), Milanese (A