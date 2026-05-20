Monza-Catanzaro è la finale dei playoff di Serie B, al Palermo non basta il 2-0: date e regolamento

Il Palermo ha battuto 2-0 il Catanzaro nel ritorno della semifinale dei playoff di Serie B, ma non è bastato per ribaltare lo 0-3 dell’andata. I calabresi di Aquilani giocheranno le due gare di finale contro il Monza il 24 e 29 maggio.

Al Palermo non è riuscita la clamorosa rimonta nella semifinale dei playoff di Serie B contro il Catanzaro: nel match di ritorno giocato al Barbera i rosanero si sono imposti 2-0, un punteggio non sufficiente a ribaltare il pesante 0-3 dell'andata. I calabresi giocheranno dunque la finale dei playoff contro il Monza (24 e 29 maggio) da cui uscirà la terza squadra promossa in Serie A assieme a Venezia e Frosinone.

Palermo-Catanzaro 2-0 nel ritorno della semifinale dei playoff di Serie B, ma i calabresi vanno in finale

Il gol di Pohjanpalo segnato dopo appena tre minuti dall'inizio della partita aveva illuso il popolo rosanero che l'impresa fosse più vicina di quanto si pensasse alla vigilia, ma il Catanzaro di Aquilani non si è disunito, riuscendo a contenere la pressione incessante dei padroni di casa. Nel secondo tempo un palo di Palumbo e una clamorosa occasione di Johnsen non hanno cambiato il risultato e solo all'89' è arrivato il gol del 2-0 di Rui Modesto. Troppo tardi: nell'infuocato recupero (due espulsi per il Palermo) il Catanzaro ha portato a casa il risultato che vale il biglietto per il sogno della massima serie.

Dopo aver fatto fuori il favorito Palermo di Pippo Inzaghi, capitan Iemmello e compagni sono attesi ora da un'altra doppia sfida che li vede partire indietro nel pronostico, anche in virtù della formula dei playoff di B. La finale tra Monza e Catanzaro si giocherà in partite di andata e ritorno: domenica 24 maggio ci sarà la prima gara in Calabria, venerdì 29 maggio il retour match al Brianteo.

Il regolamento della finale: al Monza basteranno due pareggi per risalire in Serie A

Il regolamento, come detto, favorisce il Monza (che aveva eliminato in semifinale la Juve Stabia), non solo perché gioca la gara di ritorno in casa, privilegio dovuto al miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare, ma anche perché – sempre in virtù del suo terzo posto contro il quinto del Catanzaro – in caso di parità aggregata dopo 180 minuti sarebbe promosso senza tempi supplementari né rigori. Il che significa che al Monza basteranno due pareggi per tornare in Serie A dopo solo un anno di purgatorio.