Calcio
video suggerito
video suggerito

Monza-Catanzaro è la finale dei playoff di Serie B, al Palermo non basta il 2-0: date e regolamento

Il Palermo ha battuto 2-0 il Catanzaro nel ritorno della semifinale dei playoff di Serie B, ma non è bastato per ribaltare lo 0-3 dell’andata. I calabresi di Aquilani giocheranno le due gare di finale contro il Monza il 24 e 29 maggio.
Aggiungi Fanpage.it alle tue fonti preferite su Google.
Avatar autore
A cura di Paolo Fiorenza
Immagine

Al Palermo non è riuscita la clamorosa rimonta nella semifinale dei playoff di Serie B contro il Catanzaro: nel match di ritorno giocato al Barbera i rosanero si sono imposti 2-0, un punteggio non sufficiente a ribaltare il pesante 0-3 dell'andata. I calabresi giocheranno dunque la finale dei playoff contro il Monza (24 e 29 maggio) da cui uscirà la terza squadra promossa in Serie A assieme a Venezia e Frosinone.

Palermo-Catanzaro 2-0 nel ritorno della semifinale dei playoff di Serie B, ma i calabresi vanno in finale

Il gol di Pohjanpalo segnato dopo appena tre minuti dall'inizio della partita aveva illuso il popolo rosanero che l'impresa fosse più vicina di quanto si pensasse alla vigilia, ma il Catanzaro di Aquilani non si è disunito, riuscendo a contenere la pressione incessante dei padroni di casa. Nel secondo tempo un palo di Palumbo e una clamorosa occasione di Johnsen non hanno cambiato il risultato e solo all'89' è arrivato il gol del 2-0 di Rui Modesto. Troppo tardi: nell'infuocato recupero (due espulsi per il Palermo) il Catanzaro ha portato a casa il risultato che vale il biglietto per il sogno della massima serie.

Dopo aver fatto fuori il favorito Palermo di Pippo Inzaghi, capitan Iemmello e compagni sono attesi ora da un'altra doppia sfida che li vede partire indietro nel pronostico, anche in virtù della formula dei playoff di B. La finale tra Monza e Catanzaro si giocherà in partite di andata e ritorno: domenica 24 maggio ci sarà la prima gara in Calabria, venerdì 29 maggio il retour match al Brianteo.

Leggi anche
Dove vedere Palermo-Catanzaro in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali dei playoff di Serie B

Il regolamento della finale: al Monza basteranno due pareggi per risalire in Serie A

Il regolamento, come detto, favorisce il Monza (che aveva eliminato in semifinale la Juve Stabia), non solo perché gioca la gara di ritorno in casa, privilegio dovuto al miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare, ma anche perché – sempre in virtù del suo terzo posto contro il quinto del Catanzaro – in caso di parità aggregata dopo 180 minuti sarebbe promosso senza tempi supplementari né rigori. Il che significa che al Monza basteranno due pareggi per tornare in Serie A dopo solo un anno di purgatorio.

Immagine
SERIE A
Conte lascia il Napoli e si prenota l’Italia: l’effetto domino sulle panchine di Serie A
Lotito lo ha rimosso: "Non so chi sia questo Tommaso Paradiso, io non ballo"
Antonio Conte lascia il Napoli e De Laurentiis con un gesto d'amore: tenetevi i milioni
Meret porta Corona in tribunale: “Sdegnato da accuse calunniose senza fondamento”
Locatelli e Vlahovic multati dalla Juve: hanno litigato in campo contro la Fiorentina
Quando si gioca l'ultima giornata, il calendario delle partite: 5 gare in contemporanea
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views