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Cutrone regala al Monza la finale dei playoff di Serie B: Juve Stabia battuta 2-1

Una doppietta di Patrick Cutrone nei minuti finali ha regalato al Monza la finale dei play-off di Serie B. La squadra di Paolo Bianco si giocherà la promozione con la vincente tra Catanzaro e Palermo.
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A cura di Vito Lamorte
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Una doppietta di Patrick Cutrone nei minuti finali ha regalato al Monza la finale dei play-off di Serie B. La squadra di Paolo Bianco non ha offerto una prova brillante ma è riuscita a far valere il maggior tasso tecnico e le individualità in rosa.

I brianzoli si giocheranno la promozione nella massima serie con la vincente tra Catanzaro e Palermo, con i calabresi che sono avanti 3-0 dopo il primo round.

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Dopo il pareggio per 2-2 maturato nella sfida d’andata, il Monza conquista la finale playoff di Serie B grazie a un successo sofferto all’U-Power Stadium.Grande protagonista della serata è stato Patrick Cutrone, entrato a gara in corso e autore della doppietta decisiva.

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Il numero 10 del Monza ha rotto l’equilibrio a cinque minuti dal novantesimo, facendo esplodere lo stadio. La risposta della formazione di Ignazio Abate, però, è stata immediata: Burnete ha trovato il gol del pareggio riportando tutto in bilico.

Nel recupero la Juve Stabia si è sbilanciata nel tentativo di completare la rimonta, ma il Monza ha approfittato degli spazi lasciati dagli avversari. In pieno recupero è arrivato ancora Cutrone, freddissimo in contropiede, a firmare il definitivo 2-1 che vale la qualificazione alla finalissima playoff.

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Monza-Juve Stabia, il tabellino

RETI: 85′ e 96′ Cutrone, 91′ Burnete.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Delli Carri (56′ Lucchesi), Carboni; Bakoune, Colombo, Pessina, Azzi (84′ Ravanelli); Colpani (57′ Hernani), Mota (77′ Alvarez); Petagna (57′ Cutrone). All. Bianco.

JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Giorgini, Bellich, Dalle Mura (81′ Gabrielloni); Carissoni (65′ Pierobon), Mosti (46′ Burnete), Leone (64′ Ricciardi), Cacciamani; Maistro (46′ Zeroli); Okoro. All. Abate.

 ARBITRO: Maurizio Mariani.

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