Calcio
video suggerito
video suggerito

Monza-Juve Stabia oggi, dove vederla in TV e diretta streaming: orario e formazioni dei playoff Serie B

Dopo il pareggio dell’andata il Monza può giocarsi l’accesso alla finale playoff contro la Juve Stabia, favorito dal miglior piazzamento in classifica: dove vedere la partita.
Aggiungi Fanpage.it alle tue fonti preferite su Google.
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

L'andata a Castellammare di Stabia è finita 2-2 con un gol del Monza a due minuti dalla fine della partita che ha riportato tutto in parità. Il ritorno all' U-Power Stadium sarà infuocato: oggi i brianzoli ospitano la Juve Stabia per l'ultimo atto della semifinale dei playoff di Serie B, dove i palio c'è un posto in finale e la possibilità di giocarsi la promozione in Serie A. La partita ci sarà questa sera alle ore 20:00 e sarà visibile in esclusiva su DAZN.

In palio c'è tantissimo e il 2-2 dell'andata lascia aperti tutti gli scenari. Il Monza proverà a sfruttare il fattore casa dopo aver ottenuto un pareggio positivo in trasferta nella gara d'andata: in caso di un nuovo pareggio alla fine dei 90 minuti sarebbero proprio loro a qualificarsi alla finale grazie al miglior piazzamento ottenuto nella regular season. La squadra allenata da Bianco infatti si è piazzata al terzo posto con 25 punti di vantaggio sulla Juve Stabia che è arrivata settima e dovrà vincere per forza per continuare a sognare. La finale sarà contro la vincente di Palermo-Catanzaro.

Dove vedere Monza-Juve Stabia a che ora in diretta TV e streaming

Tutto è ancora in bilico dopo il pareggio dell'andata e oggi si deciderà la semifinale dei playoff di Serie B. Monza e Juve Stabia scenderanno in campo oggi alle ore 20:00. La partita sarà visibile in diretta TV e in streaming attraverso l'app di DAZN. Inoltre per la diretta streaming sarà a disposizione anche il canale LaB Channel, disponibile a pagamento su Prime Video.

Leggi anche
Dove vedere Juve Stabia-Monza in TV e streaming: orario e formazioni dei playoff di Serie B

Monza-Juve Stabia, le probabili formazioni della semifinale playoff di ritorno

Le probabili formazioni del ritorno della semifinale dei playoff di Serie B.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Lucchesi; Bakoune, Obiang, Pessina, Azzi; Hernani, Cutrone; Petagna. Allenatore: Bianco.

JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Dalle Mura, Giorgini, Bellich; Ricciardi, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Gabrielloni, Okoro. Allenatore: Abate.

Calcio
Serie B
0 CONDIVISIONI
Immagine
SERIE A
Quando si gioca l'ultima giornata di Serie A: 5 partite si giocheranno in contemporanea
Corsa per la Champions, le combinazioni e la classifica avulsa a 90 minuti dalla fine: alla Juventus serve un miracolo
Lotta salvezza, Cremonese e Lecce si giocano tutto all'ultima giornata: possibili combinazioni e spareggio
Luciano Spalletti annuncia un incontro con John Elkann sul futuro della Juventus: nessuno scenario è escluso
Thuram provoca il Milan con uno striscione volgare nella festa Scudetto dell’Inter: cosa rischia adesso il francese
Lautaro Martinez lancia un coro contro il Milan, Ciccio Graziani: "Lui non può". Imbarazzo nello studio Rai
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views