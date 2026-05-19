Monza-Juve Stabia oggi, dove vederla in TV e diretta streaming: orario e formazioni dei playoff Serie B

L'andata a Castellammare di Stabia è finita 2-2 con un gol del Monza a due minuti dalla fine della partita che ha riportato tutto in parità. Il ritorno all' U-Power Stadium sarà infuocato: oggi i brianzoli ospitano la Juve Stabia per l'ultimo atto della semifinale dei playoff di Serie B, dove i palio c'è un posto in finale e la possibilità di giocarsi la promozione in Serie A. La partita ci sarà questa sera alle ore 20:00 e sarà visibile in esclusiva su DAZN.

In palio c'è tantissimo e il 2-2 dell'andata lascia aperti tutti gli scenari. Il Monza proverà a sfruttare il fattore casa dopo aver ottenuto un pareggio positivo in trasferta nella gara d'andata: in caso di un nuovo pareggio alla fine dei 90 minuti sarebbero proprio loro a qualificarsi alla finale grazie al miglior piazzamento ottenuto nella regular season. La squadra allenata da Bianco infatti si è piazzata al terzo posto con 25 punti di vantaggio sulla Juve Stabia che è arrivata settima e dovrà vincere per forza per continuare a sognare. La finale sarà contro la vincente di Palermo-Catanzaro.

Dove vedere Monza-Juve Stabia a che ora in diretta TV e streaming

Tutto è ancora in bilico dopo il pareggio dell'andata e oggi si deciderà la semifinale dei playoff di Serie B. Monza e Juve Stabia scenderanno in campo oggi alle ore 20:00. La partita sarà visibile in diretta TV e in streaming attraverso l'app di DAZN. Inoltre per la diretta streaming sarà a disposizione anche il canale LaB Channel, disponibile a pagamento su Prime Video.

Monza-Juve Stabia, le probabili formazioni della semifinale playoff di ritorno

Le probabili formazioni del ritorno della semifinale dei playoff di Serie B.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Lucchesi; Bakoune, Obiang, Pessina, Azzi; Hernani, Cutrone; Petagna. Allenatore: Bianco.

JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Dalle Mura, Giorgini, Bellich; Ricciardi, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Gabrielloni, Okoro. Allenatore: Abate.