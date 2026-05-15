Calcio
video suggerito
video suggerito

Bari-Sudtirol oggi in TV, dove vedere il playout di Serie B in diretta e streaming: orario e formazioni

Bari-Sudtirol è la partita di andata dei playout di Serie B, si gioca alle 20 al San Nicola. Diretta Tv e streaming su DAZN. Cosa dice il regolamento sugli spareggi per non retrocedere in Serie C. Le ultime news sulle formazioni di Longo e Castori.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
A cura di Maurizio De Santis
0 CONDIVISIONI
Immagine

BariSudtirol è la partita di andata dei playout di Serie B che si gioca oggi alle 20 allo stadio San Nicola, ritorno previsto per il 22 maggio al Druso di Bolzano (alla stessa orario). L'esito del doppio confronto determinerà la quarta squadra che retrocederà in Serie C con Pescara, Spezia e Reggiana.

I pugliesi arrivano al doppio confronto con una certezza e un cruccio: devono vincere a tutti i costi questa sera e segnare almeno un gol in più a causa del peggiore piazzamento in classifica al termine della stagione regolare (17° posto, -1 punto rispetto agli avversari). In virtù del regolamento previsto per gli spareggi, infatti, la salvezza è strettamente legata alla migliore differenza reti nelle due partite e, in caso di parità, dal migliore piazzamento in classifica. Non è prevista disputa né di tempi supplementari né di eventuali calcio di rigore.

Dove vedere Bari-Sudtirol e a che ora in diretta TV e streaming

La partita tra Bari e Sudtirol sarà trasmessa in diretta e in chiaro (in esclusiva per abbonati) su DAZN. La si potrà vedere sul piccolo schermo attraverso la app per smart tv compatibili oppure utilizzando dispositivi quali console di gioco (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box o Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. C'è ancora un'altra opportunità ed è costituita (ma sempre a pagamento) da LaB Channel (servizio disponibile su OneFootball).

Leggi anche
Lecce-Juventus in TV, dove vederla su Sky e DAZN in streaming: orario e formazioni

Bari-Sudtirol, le probabili formazioni dell'andata dei playout di Serie B

Le scelte di Longo e Castori per le formazioni di Bari e Sudtirol nell'andata dei playout di Serie B:

BARI (3-5-2) Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou; Piscopo, Esteves T., Maggiore, Pagano, Dorval; Rao, Moncini. Allenatore: Longo.

SUDTIROL (3-5-2) Adamonis; El Kouakibi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Tait, Tronchin, Casiraghi, Davi; Merkaj, Pecorino. Allenatore: Castori.

Bari
Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
SERIE A
Roma-Lazio si gioca domenica alle 12:00 con le altre 4 partite che valgono la Champions
Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio, alle ore 12: in contemporanea altre 4 partite di Serie A
Il TAR aveva preso ancora tempo sugli orari e i giorni, rinviando tutto all'Avvocatura dello Stato
La Serie A aveva fatto ricorso ai giudice amministrativi impugnando la decisione del prefetto
Il no all'ultima proposta della Lega: giocare il derby e altre 4 gare domenica alle 12. Ed è scattato il ricorso
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views