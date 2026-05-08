Frosinone torna in Serie A, i verdetti dell’ultima giornata di Serie B: Pescara in C, Bari-Sudtirol al playout
Il Frosinone è la seconda squadra promossa direttamente in Serie A dopo il Venezia. La terza promozione se la giocheranno Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino ai playoff. Sudtirol e Bari si giocheranno la salvezza al playout. Pescara, Reggiana e Spezia retrocedono in Serie C.
I ciociari tornano nel massimo campionato dopo due stagioni in cadetteria: lo scorso anno le cose non sono andate bene, con il rischio retrocessione in Serie C scongiurato solo nelle battute finali, ma la squadra di Massimiliano Alvini in questa stagione ha giocato un calcio molto divertente ed è riuscita ad avere una continuità da ‘grande squadra' centrando la promozione diretta. La roboante vittoria per 5-0 sul Mantova suggella un'annata enorme da parte dei gialloblù.
Delusione per il Monza di Paolo Bianco, che pareggia 2-2 con l'Empoli e ora dovrà giocarsi la sue chance di promozione ai play-off. I toscani in virtù di questo pareggio, invece, evitano i play-out: lo spareggio per non retrocedere vedrà di fronte il Bari, vittorioso per 3-2 in casa del Catanzaro, e il Sudtirol, che ha pareggiato 1-1 in casa con la Juve Stabia.
In zona salvezza è arrivata l'importantissima vittoria della Virtus Entella sulla Carrarese per 2-1: grazie a questi 3 punti i ragazzi di Chiappella hanno conquistato la permanenza diretta. Il Pescara doveva vincere e sperare in un risultato favorevole da Catanzaro ma il Delfino pareggia con lo Spezia e insieme ai liguri retrocede in Serie C.
Il Venezia già promosso ha battuto il Palermo per 2-0 ed è partita la festa al Penzo. Vittoria importantissima per l'Avellino, che ha battuto 1-0 il Modena e si è preso l'ultimo posto per giocarsi i play-off.
Serie B 2025-2026, i risultati della 38a giornata
- Monza-Empoli 2-2
- Reggiana-Sampdoria 1-0
- Avellino-Modena 1-0
- Cesena-Padova 3-4
- Pescara-Spezia 1-1
- Sudtirol-Juve Stabia 1-1
- Frosinone-Mantova 5-0
- Catanzaro-Bari 2-3
- Venezia-Palermo 2-0
- Virtus Entella-Carrarese 2-1
Serie B 2025-2026, la classifica finale
- Venezia 82
- Frosinone 81
- Monza 76
- Palermo 72
- Catanzaro 59
- Modena 55
- Juve Stabia 51
- Avellino 49
- Padova 46
- Cesena 46
- Mantova 46
- Sampdoria 44
- Carrarese 44
- Entella 42
- Empoli 41
- Sudtirol 41
- Bari 40
- Reggiana 37
- Pescara 35
- Spezia 35