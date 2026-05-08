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Frosinone torna in Serie A, i verdetti dell’ultima giornata di Serie B: Pescara in C, Bari-Sudtirol al playout

Il Frosinone è la seconda squadra promossa direttamente in Serie A dopo il Venezia. Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino ai playoff. Sudtirol e Bari si giocheranno la salvezza al playout. Pescara, Reggiana e Spezia retrocedono in Serie C​.
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A cura di Vito Lamorte
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Il Frosinone è la seconda squadra promossa direttamente in Serie A dopo il Venezia. La terza promozione se la giocheranno Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino ai playoff. Sudtirol e Bari si giocheranno la salvezza al playout. Pescara, Reggiana e Spezia retrocedono in Serie C​.

I ciociari tornano nel massimo campionato dopo due stagioni in cadetteria: lo scorso anno le cose non sono andate bene, con il rischio retrocessione in Serie C scongiurato solo nelle battute finali, ma la squadra di Massimiliano Alvini in questa stagione ha giocato un calcio molto divertente ed è riuscita ad avere una continuità da ‘grande squadra' centrando la promozione diretta. La roboante vittoria per 5-0 sul Mantova suggella un'annata enorme da parte dei gialloblù.

Delusione per il Monza di Paolo Bianco, che pareggia 2-2 con l'Empoli e ora dovrà giocarsi la sue chance di promozione ai play-off. I toscani in virtù di questo pareggio, invece, evitano i play-out: lo spareggio per non retrocedere vedrà di fronte il Bari, vittorioso per 3-2 in casa del Catanzaro, e il Sudtirol, che ha pareggiato 1-1 in casa con la Juve Stabia.

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In zona salvezza è arrivata l'importantissima vittoria della Virtus Entella sulla Carrarese per 2-1: grazie a questi 3 punti i ragazzi di Chiappella hanno conquistato la permanenza diretta. Il Pescara doveva vincere e sperare in un risultato favorevole da Catanzaro ma il Delfino pareggia con lo Spezia e insieme ai liguri retrocede in Serie C.

Il Venezia già promosso ha battuto il Palermo per 2-0 ed è partita la festa al Penzo. Vittoria importantissima per l'Avellino, che ha battuto 1-0 il Modena e si è preso l'ultimo posto per giocarsi i play-off.

Serie B 2025-2026, i risultati della 38a giornata

  • Monza-Empoli 2-2
  • Reggiana-Sampdoria 1-0
  • Avellino-Modena 1-0
  • Cesena-Padova 3-4
  • Pescara-Spezia 1-1
  • Sudtirol-Juve Stabia 1-1
  • Frosinone-Mantova 5-0
  • Catanzaro-Bari 2-3
  • Venezia-Palermo 2-0
  • Virtus Entella-Carrarese 2-1

Serie B 2025-2026, la classifica finale

  1. Venezia 82
  2. Frosinone 81
  3. Monza 76
  4. Palermo 72
  5. Catanzaro 59
  6. Modena 55
  7. Juve Stabia 51
  8. Avellino 49
  9. Padova 46
  10. Cesena 46
  11. Mantova 46
  12. Sampdoria 44
  13. Carrarese 44
  14. Entella 42
  15. Empoli 41
  16. Sudtirol 41
  17. Bari 40
  18. Reggiana 37
  19. Pescara 35
  20. Spezia 35
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