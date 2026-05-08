Frosinone torna in Serie A, i verdetti dell’ultima giornata di Serie B: Pescara in C, Bari-Sudtirol al playout

Il Frosinone è la seconda squadra promossa direttamente in Serie A dopo il Venezia. Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino ai playoff. Sudtirol e Bari si giocheranno la salvezza al playout. Pescara, Reggiana e Spezia retrocedono in Serie C​.

Il Frosinone è la seconda squadra promossa direttamente in Serie A dopo il Venezia. La terza promozione se la giocheranno Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino ai playoff. Sudtirol e Bari si giocheranno la salvezza al playout. Pescara, Reggiana e Spezia retrocedono in Serie C​.

I ciociari tornano nel massimo campionato dopo due stagioni in cadetteria: lo scorso anno le cose non sono andate bene, con il rischio retrocessione in Serie C scongiurato solo nelle battute finali, ma la squadra di Massimiliano Alvini in questa stagione ha giocato un calcio molto divertente ed è riuscita ad avere una continuità da ‘grande squadra' centrando la promozione diretta. La roboante vittoria per 5-0 sul Mantova suggella un'annata enorme da parte dei gialloblù.

Delusione per il Monza di Paolo Bianco, che pareggia 2-2 con l'Empoli e ora dovrà giocarsi la sue chance di promozione ai play-off. I toscani in virtù di questo pareggio, invece, evitano i play-out: lo spareggio per non retrocedere vedrà di fronte il Bari, vittorioso per 3-2 in casa del Catanzaro, e il Sudtirol, che ha pareggiato 1-1 in casa con la Juve Stabia.

La festa del Bari a Catanzaro.

In zona salvezza è arrivata l'importantissima vittoria della Virtus Entella sulla Carrarese per 2-1: grazie a questi 3 punti i ragazzi di Chiappella hanno conquistato la permanenza diretta. Il Pescara doveva vincere e sperare in un risultato favorevole da Catanzaro ma il Delfino pareggia con lo Spezia e insieme ai liguri retrocede in Serie C.

Il Venezia già promosso ha battuto il Palermo per 2-0 ed è partita la festa al Penzo. Vittoria importantissima per l'Avellino, che ha battuto 1-0 il Modena e si è preso l'ultimo posto per giocarsi i play-off.

Serie B 2025-2026, i risultati della 38a giornata

Monza-Empoli 2-2

Reggiana-Sampdoria 1-0

Avellino-Modena 1-0

Cesena-Padova 3-4

Pescara-Spezia 1-1

Sudtirol-Juve Stabia 1-1

Frosinone-Mantova 5-0

Catanzaro-Bari 2-3

Venezia-Palermo 2-0

Virtus Entella-Carrarese 2-1

Serie B 2025-2026, la classifica finale