Guida ai Playoff e Playout Serie C 2026: tabellone, squadre qualificate e calendario
Alla vigilia dell'ultima giornata del campionato regolare di Serie C 2025-2026 molti verdetti sono già noti. Vicenza e Benevento giocheranno la prossima stagione in Serie B. Mentre l'altro posto sarà di Arezzo e Ascoli che vivranno un finale thrilling, con gli amaranto favoriti. Cinque squadre, più una, sono già retrocesse. Il playout del Girone B sarà solo uno, mentre quelli del Girone C potrebbero non tenersi proprio. I playoff prenderanno il via domenica 3 maggio e termineranno il 7 giugno.
Le squadre qualificate: la lista completa per girone
Girone A: Brescia, Lecco, Trento, Renate, Cittadella, Lumezzane, Alcione Milano. Gli altri due posti se li giocano Albinoleffe, Arzignano, Giana Erminio e Inter Under 23.
Girone B: Arezzo o Ascoli, Ravenna, Campobasso, Juventus Next Gen, Pineto, Ternana, Pianese, Vis Pesaro, Gubbio.
Girone C: Catania, Salernitana, Casertana, Cosenza, Crotone, Monopoli, Casarano, Audace Cerignola, Potenza, Altamura o Atalanta Under 23.
Calendario e date delle partite: dal primo turno alla finale
Fase playoff
1° turno: domenica 3 maggio
2° turno: mercoledì 6 maggio
Fase playoff nazionale
1° turno: domenica 10 maggio andata, mercoledì 13 maggio ritorno
2° turno: domenica 17 maggio andata, mercoledì 20 maggio ritorno
Final Four
Semifinali: domenica 24 maggio andata, mercoledì 27 maggio ritorno
Finale: martedì 2 giugno andata, domenica 7 giugno ritorno
Tabellone e incroci: il percorso verso la Serie B
Girone A
1° turno
(gara secca)
5ª classificata-10ª classificata
6ª classificata-9ª classificata
7ª classificata-8ª classificata
2° turno
(gara secca)
4ª classificata-7ª/8ª classificata
5ª/10ª classificata-6ª/9ª classificata
Girone B
1° turno
(gara secca)
5ª classificata-10ª classificata
6ª classificata-9ª classificata
7ª classificata-8ª classificata
2° turno
(gara secca)
Campobasso (4ª classificata)- 7ª/8ª classificata
5ª/10ª classificata-6ª/9ª classificata
Girone C
1° turno
(gara secca)
5ª classificata-11ª classificata
Crotone (6ª classificata) – 9ª classificata
7ª classificata-8ª classificata
2° turno
(gara secca)
4ª classificata-7ª/8ª classificata
5ª/11ª classificata-6ª/9ª classificata
Fase Nazionale
1° turno
(andata e ritorno)
Sconosciuta-3ª Girone A
Sconosciuta – Ravenna (3ª Girone B)
Sconosciuta-3ª Girone C
Potenza (vincitrice Coppa Italia)-sconosciuta
Sconosciuta-Miglior classifica turno precedente
2° turno
(andata e ritorno)
Sconosciuta – Brescia (2ª Girone A)
Sconosciuta – Arezzo/Ascoli (2ª Girone B)
Sconosciuta – 3ª classificata Girone C
Sconosciuta – Sconosciuta
Regolamento: come funzionano gli spareggi e criteri in caso di parità
I playoff si svolgono in due fasi differenti. Prima c'è quella che vede sfidarsi, in due turni, le squadre dello stesso girone. Poi si passa alla fase nazionale. In caso di parità dopo i tempi regolamentari nella prima fase dei playoff, quelli che vedono impegnati le squadre dal quarto al decimo posto, passa il turno la squadra con la miglior classifica nel girone. Quindi supplementari né rigori. Quando si passa alla fase nazionale si gioca sulla doppia sfida e chi realizza tra andata e ritorno più gol supera il turno. In caso di parità supplementari e poi eventualmente calci di rigore.
Playout Serie C 2026: accoppiamenti, date e regole per la salvezza
I playout non si tengono. La Triestina è retrocessa da tempo, ma sono scesi tra i Dilettanti anche Pro Patria e Virtus Verona. Un solo playout invece per il Girone B con accoppiamento ancora da definire. Mentre l'ultima giornata definirà la sorte delle squadre del Girone C, che potrebbe altrettanto non vedere i playout.
Il regolamento prevede due sfide di andata e ritorno, ma se c'è un divario di punti superiore agli 8 punti tra la 16ª e la 19ª e tra la 17ª e la 18ª non si giocano.
Girone B
Torres/Sambenedettese (17ª classificata) – Bra (18ª classificata)
Girone C
19ª classificata – 16ª classificata
18ª classificata – 17ª classificata