Guida ai Playoff e Playout Serie C 2026: tabellone, squadre qualificate e calendario

Domenica 3 maggio prenderanno il via i playoff di Serie C, che termineranno il 7 giugno, con la finale della fase nazionale. I playout invece saranno ridotti. Non si terranno nel Girone A e forse nemmeno nel Girone C.

Alla vigilia dell'ultima giornata del campionato regolare di Serie C 2025-2026 molti verdetti sono già noti. Vicenza e Benevento giocheranno la prossima stagione in Serie B. Mentre l'altro posto sarà di Arezzo e Ascoli che vivranno un finale thrilling, con gli amaranto favoriti. Cinque squadre, più una, sono già retrocesse. Il playout del Girone B sarà solo uno, mentre quelli del Girone C potrebbero non tenersi proprio. I playoff prenderanno il via domenica 3 maggio e termineranno il 7 giugno.

Le squadre qualificate: la lista completa per girone

Girone A: Brescia, Lecco, Trento, Renate, Cittadella, Lumezzane, Alcione Milano. Gli altri due posti se li giocano Albinoleffe, Arzignano, Giana Erminio e Inter Under 23.

Girone B: Arezzo o Ascoli, Ravenna, Campobasso, Juventus Next Gen, Pineto, Ternana, Pianese, Vis Pesaro, Gubbio.

Girone C: Catania, Salernitana, Casertana, Cosenza, Crotone, Monopoli, Casarano, Audace Cerignola, Potenza, Altamura o Atalanta Under 23.

Calendario e date delle partite: dal primo turno alla finale

Fase playoff

1° turno: domenica 3 maggio

2° turno: mercoledì 6 maggio

Fase playoff nazionale

1° turno: domenica 10 maggio andata, mercoledì 13 maggio ritorno

2° turno: domenica 17 maggio andata, mercoledì 20 maggio ritorno

Final Four

Semifinali: domenica 24 maggio andata, mercoledì 27 maggio ritorno

Finale: martedì 2 giugno andata, domenica 7 giugno ritorno

Tabellone e incroci: il percorso verso la Serie B

Girone A

1° turno

(gara secca)

5ª classificata-10ª classificata

6ª classificata-9ª classificata

7ª classificata-8ª classificata

2° turno

(gara secca)

4ª classificata-7ª/8ª classificata

5ª/10ª classificata-6ª/9ª classificata

Girone B

1° turno

(gara secca)

5ª classificata-10ª classificata

6ª classificata-9ª classificata

7ª classificata-8ª classificata

2° turno

(gara secca)

Campobasso (4ª classificata)- 7ª/8ª classificata

5ª/10ª classificata-6ª/9ª classificata

Girone C

1° turno

(gara secca)

5ª classificata-11ª classificata

Crotone (6ª classificata) – 9ª classificata

7ª classificata-8ª classificata

2° turno

(gara secca)

4ª classificata-7ª/8ª classificata

5ª/11ª classificata-6ª/9ª classificata

Fase Nazionale

1° turno

(andata e ritorno)

Sconosciuta-3ª Girone A

Sconosciuta – Ravenna (3ª Girone B)

Sconosciuta-3ª Girone C

Potenza (vincitrice Coppa Italia)-sconosciuta

Sconosciuta-Miglior classifica turno precedente

2° turno

(andata e ritorno)

Sconosciuta – Brescia (2ª Girone A)

Sconosciuta – Arezzo/Ascoli (2ª Girone B)

Sconosciuta – 3ª classificata Girone C

Sconosciuta – Sconosciuta

Regolamento: come funzionano gli spareggi e criteri in caso di parità

I playoff si svolgono in due fasi differenti. Prima c'è quella che vede sfidarsi, in due turni, le squadre dello stesso girone. Poi si passa alla fase nazionale. In caso di parità dopo i tempi regolamentari nella prima fase dei playoff, quelli che vedono impegnati le squadre dal quarto al decimo posto, passa il turno la squadra con la miglior classifica nel girone. Quindi supplementari né rigori. Quando si passa alla fase nazionale si gioca sulla doppia sfida e chi realizza tra andata e ritorno più gol supera il turno. In caso di parità supplementari e poi eventualmente calci di rigore.

Playout Serie C 2026: accoppiamenti, date e regole per la salvezza

I playout non si tengono. La Triestina è retrocessa da tempo, ma sono scesi tra i Dilettanti anche Pro Patria e Virtus Verona. Un solo playout invece per il Girone B con accoppiamento ancora da definire. Mentre l'ultima giornata definirà la sorte delle squadre del Girone C, che potrebbe altrettanto non vedere i playout.

Il regolamento prevede due sfide di andata e ritorno, ma se c'è un divario di punti superiore agli 8 punti tra la 16ª e la 19ª e tra la 17ª e la 18ª non si giocano.

Girone B

Torres/Sambenedettese (17ª classificata) – Bra (18ª classificata)

Girone C

19ª classificata – 16ª classificata

18ª classificata – 17ª classificata