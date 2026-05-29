Monza-Catanzaro oggi in finale nei Playoff di Serie B, a che ora si gioca e dove vederla in TV e streaming

Monza-Catanzaro è il ritorno dei playoff di Serie B. Si gioca oggi, venerdì 29 maggio, alle 20: tutte le informazioni su dove vederla in diretta tv e streaming.

Monza-Catanzaro è il match valido per la finale di ritorno dei playoff di Serie B. La sfida tra la squadra allenata da Paolo Bianco e quella di Alberto Aquilani si giocherà oggi, venerdì 29 maggio, con calcio d'inizio alle ore 20. All'U-Power Stadium i padroni di casa partiranno con il favore dei pronostici dopo lo 0-2 rifilato alle Aquile nella sfida d'andata al Ceravolo decisa dai gol di Hernani e Caso. I calabresi dovranno anche in caso di punteggio dei gol in parità non sarebbero promossi per via del peggior piazzamento in classifica al termine della regolare stagione in Serie B.

Bianco nella formazioni iniziale potrebbe puntare ancora una volta su Cutrone unica punta supportato da Colpani e Mota Carvalho. Per quanto riguarda il Catanzaro invece tutte le speranze della squadra giallorosso sono riposte in bomber Iemmello a cui è affidato il compito di caricarsi la squadra sulle spalle per portarla a compiere un'impresa. Il bomber catanzarese sarà supportato da Pittarello e Liberali. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming per conoscere quale sarà l'ultima squadra a partecipare al prossimo campionato di Serie A.

Dove vedere Monza-Catanzaro e a che ora in diretta tv e streaming

La sfida di ritorno di Monza-Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv e streaming sull'app di DAZN, che ha permesso durante la stagione a tutti gli abbonati di seguire integralmente il campionato cadetto. La partita inoltre, così come accaduto per il match d'andata, sarà inoltre visibile anche per gli abbonati di Sky, streaming con Sky Go e NOW. Ma c'è anche la diretta in chiaro, con TV8 che trasmetterà la partita al canale 8 del digitale terrestre. Streaming gratis con tv8.it.

Monza-Catanzaro, le formazioni della finale di Conference League

Il Monza nel suo 3-4-2-1 si affiderà a Cutrone davanti come unica punta supportato da Colpani e Mota Carvalho. Pessina a guidare il centrocampo. Nel Catanzaro di Aquilani invece tutte le speranze sono in Iemmello unica punta con Pittarello e Liberali alle spalle. A centrocampo Petriccione cercherà di giostrare la manovra offensiva delle Aquile.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Ravanelli, Carboni; Bakoune, Pessina, Colombo, Azzi; Colpani, Mota Carvalho; Cutrone. All. Bianco.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Pittarello; Iemmello. All. Aquilani.