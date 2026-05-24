Catanzaro-Monza oggi in TV, dove vedere la finale playoff di Serie B in diretta e streaming: orario e formazioni

Catanzaro-Monza si disputa stasera, calcio d’inizio alle ore 20. La finale d’andata dei playoff di Serie B oggi si potrà seguire anche in chiaro, oltre che su DAZN e Sky.

Allo Stadio Ceravolo stasera scendono in campo Catanzaro e Monza, che si sfideranno nella finale d'andata dei playoff di Serie B. Il Catanzaro, quinto classificato al termine della stagione regolare, ha eliminato il Palermo in semifinale, mentre il Monza, terzo, ha superato nel doppio confronto una coriacea Juve Stabia. L'incontro prenderà il via alle ore 21 e si potrà seguire in diretta TV in diversi modi. Potranno farlo gli abbonati di DAZN e Sky, ma sarà visibile anche in chiaro su TV8.

Giornate vibranti per Catanzaro e Monza che si sfideranno oggi, domenica 24 maggio, e venerdì 29 maggio nelle finali dei playoff di Serie B. Entrambe le squadre sognano il grande ritorno in Serie A. Solo che c'è una sottile differenza: il Monza vincendo il playoff tornerebbe dopo un anno di purgatorio, mentre il Catanzaro è dal 1982 che non gioca il campionato principale. In questa stagione le due squadre in campionato hanno dato vita a due partite equilibrate: 2-1 per il Monza all'andata, 1-1 nel ritorno disputato lo scorso aprile.

Dove vedere il match Catanzaro-Monza e a che ora in diretta TV e streaming

Ci saranno dunque diversi modi per seguire la finale dei playoff di Serie B, finale d'andata. Perché DAZN, che ha trasmesso integralmente il campionato cadetto, manderà in onda in TV e streaming la partita. Ma Catanzaro-Monza, così come la finale di ritorno, sarà visibile anche per gli abbonati di Sky, streaming con Sky Go e NOW. Ma c'è anche la diretta in chiaro, con TV8 che trasmetterà la partita, canale 8 del digitale terrestre. Streaming gratis con tv8.it.

Catanzaro-Monza, le probabili formazioni della finale dei playoff di Serie B

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini Lul, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Iemmello; Pittarello. All. Aquilani

Monza (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Pessina, Colombo, Azzi; Colpani, Dany Mota; Petagna. All. Bianco