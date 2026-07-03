Dove vedere Sinner-Brooksby oggi a Wimbledon 2026 in tv e streaming e a che ora si gioca il terzo turno

Il numero uno del mondo Jannik Sinner sfida l’americano per un posto negli ottavi dei Championships dopo i successi su Kecmanovic e Borges. Dove vedere il match in TV e streaming dalle ore 15:30.

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Jannik Sinner scende in campo per la terza volta a Wimbledon. Jenson Brooksby, numero 81 del mondo, è l'avversario dei sedicesimi di finale dopo Kecmanovic e Borges battuti non agevolmente. Il campione in carica che ha spiegato di aver capito cosa è successo a Parigi e di lavorarci senza escludere episodi simili, affronta per la seconda volta in carriera l'americano con la speranza di replicare il successo del 2021 nella semifinale di Washington. La bilancia pende dalla parte di Jannik che con una vittoria passerebbe agli ottavi contro Jodar o Mochizuki. Grande curiosità su Sinner dopo due partite in cui, anche per meriti degli avversari, non è sembrato al top. Si gioca alle ore 14 sul campo numero 1. Diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW.

Quando gioca Sinner a Wimbledon oggi

Jannik Sinner gioca contro Jenson Brooksby nella giornata di oggi sul Campo numero 1. Niente Centrale. Sarà il secondo incontro dopo Kasatkina-Osaka. Orario previsto non prima delle 15:30. Sul campo principale Djokovic, Sabalenka e Auger-Aliassime.

Sinner-Brooksby in diretta tv e streaming su Sky Sport

Anche la partita tra Sinner e Brooksby non si potrà vedere in TV in chiaro alla luce dei diritti televisivi dell'intero torneo che sono in mano a Sky. E infatti il match che è in programma oggi venerdì 3 luglio, sarà trasmesso sui canali dell'emittente satellitare. Diretta sul canale Sky Sport Uno e Sky Sport tennis, con tanto di pre e post-partita per seguire l'intervista in campo. Telecronaca di Elena Pero e Renzo Furlan.

I precedenti tra Sinner e Brooksby

Il nome di Jenson Brooksby evoca dolci ricordi nella mente di Jannik Sinner. Tra i due c’è infatti un solo precedente che risale alla semifinale del torneo di Washington 2021. In quell’occasione ad imporsi in due set 7-6, 6-1 fu il giocatore italiano. Dopo la semifinale vinta con il tennista statunitense, Sinner si andò a prendere il titolo battendo un altro padrone di casa come Mc Donald. Ora a distanza di quasi 6 anni nuovo confronto tra i due, con l’azzurro che parte ampiamente favorito contro il numero 81 del mondo.

Il vincente di questo match del terzo turno, tornerà in campo dopo due giorni per gli ottavi di finale. In palio dunque il confronto con uno tra Mochizuki e Jodar reduce dalla partita maratona, durata due giorni. Ai quarti i principali candidati per l'incrocio sono Medvedev e Paul che si è allenato proprio con Jannik nella giornata di ieri. Djokovic lo spauracchio numero uno per la semifinale, prima della possibile sfida infinita contro Zverev.