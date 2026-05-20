Dove vedere Palermo-Catanzaro oggi in TV e streaming: orario e formazioni dei playoff di Serie B

Palermo e Catanzaro si sfidano stasera nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. L’incontro inizierà alle ore 20. Diretta su DAZN. All’andata il Catanzaro ha vinto per 3-0.

I playoff di Serie B sono entrati ampiamente nel vivo. Si disputa oggi, anzi stasera, la seconda semifinale di ritorno, quella tra il Palermo e il Catanzaro, che all'andata ha vinto per 3-0. La squadra di Pippo Inzaghi è chiamata infatti a realizzare un'autentica impresa se vorrà qualificarsi per la finale dei playoff, in programma il 24 e il 27 maggio. L'incontro si potrà seguire solo su DAZN e partirà alle ore 20.

Il Palermo è stato in lizza per un posto diretto in Serie A praticamente per tutta la stagione. Ma la squadra di Pippo Inzaghi non ce l'ha fatta collocandosi al quarto posto, a pochi punti da Venezia e Frosinone, promosse, e dal Monza, terzo classificato. L'obiettivo minimo, arrivati a questo punto, era la finale dei playoff di Serie B, che non ora più a portata di mano. Lo è perché c'è una gara di ritorno, ma c'è una montagna da scalare contro il Catanzaro di Aquilani, quinto a fine stagione, che dopo aver spazzato via l'Avellino ha battuto 3-0 il Palermo nella semifinale di andata, con la doppietta del totem Iemmello e il gol di Liberali.

Dove vedere il match Palermo-Catanzaro e a che ora in diretta TV e streaming

La semifinale di ritorno dei playoff di Serie B 2025-2026 tra Palermo e Catanzaro si disputerà allo Stadio Renzo Barbera e prenderà il via alle ore 20. L'incontro potranno seguirlo solamente gli abbonati di DAZN, che avranno la possibilità di vedere la sfida sia in TV che in streaming.

Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni dei playoff di Serie B

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Johnsen, Palumbo; Pohjanpalo. All. Inzaghi.

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Di Francesco; Liberali, Pittarello; Iemmello. All. Aquilani.

Che succede in caso di parità di gol tra Palermo e Catanzaro: chi passa in finale

Il regolamento prevede, naturalmente, che la squadra che ha realizzato più gol tra andata e ritorno si qualifica per la finale dei playoff di Serie B. Che succede in caso di parità di gol? Parità di gol che il Palermo battuto 3-0 all'andata otterrà solo se vincerà con tre gol di scarto. In caso di parità di gol dopo i 90 minuti regolamentari si andrà ai supplementari e se rimarrà la parità totale si qualificherebbe in finale la squadra meglio piazzata in classifica, cioè il Palermo.