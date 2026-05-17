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Catanzaro-Palermo oggi nei playoff Serie B, dove vederla in TV e diretta streaming: orario e formazioni

Dopo aver battuto l’Avellino ai preliminari il Catanzaro si regala un altro derby del sud nella semifinale dei playoff, dove affronterà il Palermo: dove vedere la partita d’andata.
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A cura di Ada Cotugno
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Catanzaro e Palermo si giocano l'accesso alla finale dei playoff di Serie B: l'andata si giocherà al Ceravolo questa sera, domenica 17 maggio, alle ore 20:00. I padroni di casa sono reduci dal successo contro l'Avellino nel preliminare e affronteranno i rosanero che invece si sono qualificati direttamente alla semifinale grazie al quarto posto ottenuto in campionato che gli ha permesso di entrare senza attraversare la porta di servizio. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su DAZN.

I calabresi sognano di fare il colpaccio sfruttando il fattore casa per vincere nella semifinale di andata e avere così vita più facile nel ritorno del Barbera, uno stadio caldissimo che decreterà quale delle due squadre, guidate dai due ex giocatori Alberto Aquilani e Filippo Inzaghi, accederà alla finale e si giocherà la promozione.

Dove vedere Catanzaro-Palermo e a che ora in diretta TV e streaming

L'andata della semifinale dei playoff tra Catanzaro e Palermo si giocherà oggi alle ore 20:00. Sarà possibile seguire la partita in diretta TV su DAZN, accedendo all'app tramite smart tv. Stesso discorso per lo streaming, disponibile sempre su sito e app di DAZN, ma in alternativa la partita sarà visibile anche su LaB Channel, disponibile a pagamento su Prime Video.

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Catanzaro-Palermo, le probabili formazioni della semifinale playoff di andata

Le scelte di Aquilani e Inzaghi per l'andata della semifinale dei playoff al Ceravolo.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Di Francesco; Liberali, Pittarello; Iemmello. Allenatore: Aquilani

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi

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