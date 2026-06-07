Ascoli-Brescia oggi in finale nei playoff Serie C, dove vederla in chiaro in TV e streaming: orario e formazioni

Ascoli-Union Brescia è la finale di ritorno dei playoff di Serie C 2025-2026 in programma oggi alle ore 18:00. Dove vedere in diretta TV e streaming la partita che deciderà l’ultima promozione in Serie B.

Un momento di gioco della finale d’andata tra Union Brescia e Ascoli.

Ascoli e Union Brescia si sfidano per la finale di ritorno dei playoff di Serie C che mette in palio l'ultima promozione in Serie B. Si gioca oggi, domenica 7 giugno 2026, con fischio d'inizio alle ore 18:00 allo stadio Cino e Lillo Del Duca con diretta TV in chiaro sulla Rai e per gli abbonati su Sky.

La finale d'andata si è conclusa sul risultato di 1-1, in virtù delle reti di Rizzo Pinna per i bianconeri di Tomei e di Crespi per le biancoazzurri di Corini, ma è stata una partita molto particolare perché si è giocata su due giorni: il primo round era previsto per il giorno 2 giugno ma il maltempo che si è abbattuto su Brescia ha portato alla sospensione e al rinvio dopo un'ora di gioco. La mezz'ora finale, disputata il giorno successivo, non ha regalato grandi spunti e tutto si deciderà nel confronto di Ascoli con la situazione in perfetta parità su tutto.

In caso di parità al 90′ ci saranno i tempi supplementari e, eventualmente, i calci di rigore.

Dove vedere Ascoli-Union Brescia in diretta tv in chiaro e streaming

La partita tra Ascoli e Union Brescia sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati sulla piattaforma satellitare di Sky. I tifosi dovranno sintonizzarsi ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251. In alternativa, sempre previo abbonamento, la possibilità di assistere alla partita anche in streaming sull'app di Sky Go scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet e su NOW. La telecronaca per Sky sarà di Antonio Nucera, accompagnato da Lorenzo Minotti per il commento tecnico e da Luca Mastrorilli da bordocampo. Da studio i collegamenti con Marco Demicheli e Leonardo Semplici.

La finale di ritorno dello stadio Del Duca sarà disponibile anche in chiaro su Rai Due disponibile al canale 2 del digitale terrestre e in streaming su Raiplay.it. disponibile anche tramite app. Sulla Rai il racconto verrà affidato a Giuseppe Galati, Alberto Di Chiara e Lucio Michieli.

Ascoli-Union Brescia: le probabili formazioni

Le probabili scelte di formazione di Tomei e Corini.

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D'Uffizi; Gori. Allenatore: Tomei.

UNION BRESCIA (3-4-1-2): Gori; Balestrero, Silvestri, Rizzo; Armati, Zennaro, Mallamo, De Maria; Lamesta, Marras; Crespi. Allenatore: Corini.