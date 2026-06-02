A Brescia arriva il diluvio: sospesa la finale dei playoff di C con l’Ascoli, si riprende mercoledì

Al 62′ l’arbitro ha sospeso definitivamente la finale d’andata dei playoff di Serie C tra il Brescia e l’Ascoli. La partita continuerà il 3 giugno.

L'estate si avvicina, sì, ma la pioggia è sempre dietro l'angolo. Lo hanno detto i meteorologi per i prossimi giorni soprattutto al Nord Italia. E la pioggia copiosa è arrivata a Brescia, dove è stata sospesa la finale d'andata dei playoff di Serie C tra la squadra di casa e l'Ascoli. Stop sul risultato di 1-1. Al 62′ l'arbitro ha mandato le squadre negli spogliatoi. Già domani, cioè mercoledì 3 giugno, si tornerà in campo, esattamente alle ore 19 per gli ultimi 28 minuti di gioco. C'è poco tempo da perdere tempo, perché domenica è in programma la finale di ritorno.

Stop per pioggia: si torna in campo mercoledì 3 giugno

C'era tanta attesa per la finale d'andata dei playoff di Serie C 2026 tra Brescia e Ascoli. L'incontro è stato dunque sospeso sul punteggio di 1-1, gol nei primissimi minuti da parte di Rizzo Piana all'8′ e del solito Crespi al 12′. La pioggia ha iniziato a cadere e al minuto 62 è arrivato lo stop con l'arbitro Di Loreto che ha fatto rientrare le squadre negli spogliatoi. Si è atteso per capire se c'era la possibilità di riprendere, ma il meteo non era in miglioramento e il campo impraticabile. Stop definitivo. E ritorno in campo domani, mercoledì 3 giugno, alle ore 19.

La partita è stata interrotta sull’1–1.

Questo il tabellone di Brescia-Ascoli al momento della sospensione

Union Brescia (3-4-1-2): Gori; Boci, Armati, Silvestri; Lamesta, Mercati, Balestrero, De Maria; Mallamo, Zennaro; Crespi. All. Corini.

Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna (55′ Milanese), D’Uffizi; Gori (55′ Chakir). All. Tomei

Gol: 8′ Rizzo Pinna (A), 12′ Crespi (B)