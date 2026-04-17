Inter sempre più vicina allo Scudetto, Cagliari battuto 3-0: gol di Thuram, Barella e Zielinski

L’Inter a San Siro vince anche contro il Cagliari e sale a quota 78 punti. Lo Scudetto numero 21 è sempre più vicino. Il Napoli è dietro di 12 punti. Nella ripresa i gol di Thuram, Barella e Zielinski.

L'Inter batte il Cagliari e si avvicina sempre più allo Scudetto numero 21. La squadra di Chivu ha faticato un po' nel primo tempo, ma nella ripresa ha rapidamente chiuso i conti con i rossoblu, che hanno disputato comunque una buonissima partita. Il 3-0 è stato firmato da Marcus Thuram, Barella e Zielinski. Mancano 7 punti per avere la certezza del titolo.

Primo tempo senza gol

Una partita che in avvio è parsa forse più insidiosa del previsto. Perché il Cagliari è sceso in campo con un 3-5-2 compatto e con degli esterni volitivi, ma la fase iniziale, quella delle folate, è durata poco. L'Inter pian piano ha preso campo e nella parte finale del primo tempo ha avuto due chance, una con Dimarco, salvataggio provvidenziale di Adopo, e l'altra con Pio Esposito, al quale ha detto di no il portiere dei sardi Caprile.

Barella ha raddoppiato e con il suo gol ha chiuso Inter–Cagliari.

Thuram, Barella, Zielinski a segno nella ripresa

Nell'intervallo nessun cambio per Chivu che ha trovato le parole e le mosse giuste per scardinare velocemente la resistenza del Cagliari. Al 52′ Dimarco scappa e sfonda, poi serve un assist favoloso a Marcus Thuram che da due passi e con la porta spalancata non può sbagliare. Dopo una manciata di minuti arriva puntuale il raddoppio di Barella che non esulta dopo un bel tiro al volo che buca Caprile. La partita di fatto finisce lì. Anche se entrambe le squadre vanno a caccia del gol. Al 92′ arriva il gol del 3-0, una perla di Zielinski che chiude con un tiro fantastico un'azione splendida.

Quanti punti servono all'Inter per vincere lo scudetto

La matematica non è un'opinione. L'Inter vincendo con il Cagliari è salita a quota 78 punti. Il Napoli secondo, e dunque prima inseguitrice della squadra nerazzurra, ha 66 punti e può arrivare al massimo a 84. All'Inter servono sette punti per chiudere i giochi, sempre che la squadra di Conte le vinca tutte le partite.