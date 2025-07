Mondiali di nuoto, le finali in diretta: Ceccon e Martinenghi a caccia di medaglie, l’Italia cerca il primo oro

L'Italia del nuoto è in vasca oggi, a partire dalle ore 13:00 (ora italiana), per le finali dei campionati mondiali degli sport acquatici a Singapore. Di seguito la diretta live e il programma completo degli orari e delle gare che vedono in lizza gli italiani. Sono 11 finora le medaglie conquistate dagli azzurri: 8 argenti (l'ultimo nella staffetta 4×100 stile libero) e 3 bronzi, manca ancora l'oro che potrebbe arrivare dalle gare odierne anzitutto con Niccolò Martinenghi e Thomas Ceccon nelle discipline dei 100 rana uomini, 100 dorso uomini e 50 farfalla.