Italia d’argento nella 4×100 stile libero ai Mondiali: fantastici D’Ambrosio, Ceccon, Zazzeri e Frigo

Carlos D’Ambrosio, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo conquistano la medaglia d’argento ai Mondiali di Singapore nella 4×100 stile libero. Gli atleti azzurri sono fantastici, non escono mai dalla zona podio e si prendono il secondo posto per 6 centesimi sugli USA. Polverizzato il record italiano, con un 3.09.58 davvero clamoroso.

Si tratta del quarto podio mondiale di fila per staffetta azzurra: cambiano gli interpreti ma i risultati sono sempre fenomenali. Questi i tempi dei nuotatori italiani della 4×100 stile: D’Ambrosio (47″78), Ceccon (47″10), Zazzeri (47″36), Frigo (47″34).

Italia medaglia d'argento nella 4×100 stile libero ai Mondiali di Singapore

L'Australia ha guidato praticamente la staffetta per tutta la gara, potendo contare su Chalmers nel finale con 3’08″97: è il nuovo record dei campionati mondiali. L'argento dell'Italia è davvero spettacolare (3’09″58) e gli azzurri non sono mai usciti dalla zona podio per tutta la gara: una prestazione fantastica da parte di Carlos D’Ambrosio, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo.

Medaglia di bronzo per gli USA (3’09″64), che hanno cercato in tutti i modi di recuperare il tempo perduto ma non c'è stato verso: davanti andavano più forte. Fuori dal podio e a completamento della classifica ci sono Gran Bretagna, Cina, Ungheria, Lituania e Canada.

Staffetta 4×100 femminile: nuovo record italiano

La 4×100 femminile, composta da Sara Curtis, Emma Menicucci, Chiara Tarantino e Sofia Morini ha cullato sogni grandiosi nelle prime tre frazioni, chiuse al terzo posto alle spalle delle inarrivabili Australia e Stati Uniti, ma non è riuscita a reggere il ritmo nell'ultimo passaggio ed scivolata in settima posizione. Il tempo (3:35.189) rappresenta comunque il nuovo record italiano.

La medaglia d'oro va all'Australia (Mollie O'Callaghan, Meg Harris, Milla Jansen, Olivia Wunsch) in 3:30.60, l'argento agli USA (3:31.04) e il bronzo ai Paesi Bassi (3:33.89).