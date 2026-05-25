Ai “Giochi per dopati” Hunter Armstrong vince la gara di nuoto, ma è uno dei pochi atleti puliti

A Las Vegas si stanno svolgendo gli Enhanced Games, i Giochi per i dopati. La gara di nuoto dei 50 dorso l’ha vinta un atleta che non aveva fatto uso di sostanze.

A Las Vegas sono iniziati gli Enhanced Games, che fondamentalmente sono le Olimpiadi dei dopati. L'evento, del quale se ne parla da anni, è iniziato con cinquanta atleti, molti dei quali ex campioni mondiali od olimpici che sono stati autorizzati a utilizzare testosterone sintetico, Epo, steroidi anabolizzanti, ormoni della crescita e vari stimolanti sotto supervisione medica. Vietatissime cocaina ed eroina. Tra gli atleti partecipanti c'è stato anche il campione olimpico di nuoto Hunter Armstrong che, da pulito, cioè non ha fatto uso di sostanze illecite ed ha vinto lo stesso.

Cosa sono gli Enhanced Games

Dunque in questo evento creato da Aron D'Souza, imprenditore australiano che lanciò il progetto tre anni fa, non ci sono controlli antidoping. Una specie di fight club dove tutto è permesso, tranne eroina e cocaina. Naturalmente eventuali record sarebbero fini a sé stessi, in quanto non validi per le rispettive federazioni. Gli atleti partecipano anche perché ci sono premi notevolissimi. Ogni disciplina ha in palio 500 mila dollari, la metà per il vincitore. Chi batterà un record riceverà un ulteriore bonus.

In gara l'argento olimpico di Londra James Magnussen, il britannico Benjamin Proud e l'americano Fred Kerley, argento a Tokyo nei 100 metri. C'è anche il greco Kristian Gkolomeev che nel 2025 ha realizzato il record dei 50 stile di nuoto, primato non omologato, ma guadagnò un milione di dollari extra. La Wada ha annunciato la sospensione a vita di tutti i partecipanti.

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Hunter Armstrong ha vinto la gara dei 50 dorso di nuoto

All'evento, che vede oltre a D'Souza una serie di investitori, incluso Donald Trump Jr., è dato uno scopo preciso: si cerca di usare lo sport come vetrine per normalizzare l'utilizzo di farmaci e protocolli capaci di ‘potenziare' il corpo umano. In vasca a Las Vegas c'è stato anche Hunter Armstrong, un atleta vero, che non si è dopato, campione olimpico due anni fa, che ha strapazzato gli avversari ed ha portato così anche a casa un premio di 250 mila dollari. Ha vinto nei 50 dorso gareggiando in modo totalmente pulito nel Resorts World di Las Vegas.

Armstrong ha sconfitto tre concorrenti che hanno assunto sostanze dopanti. La presenza di Armstrong era fuori dalla giurisdizione di World Aquatics. Il nuotatore ora rischia teoricamente una sanzione, ma rivendica la sua assoluta pulizia e per questo sostiene che potrà gareggiare regolarmente con gli Stati Uniti ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Ha fatto tempi eccezionali, vincendo la sua batteria nei 100 metri maschili, Fred Kerley che ha corso in 9.93.