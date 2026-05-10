Martin vince la gara di MotoGP a Le Mans con una super rimonta su Bezzecchi. Caduta per Bagnaia

È stato un finale pazzesco quello di Le Mans che ha regalato la vittoria a Jorge Martin 588 giorni dopo l'ultima volta. Lo spagnolo ha messo in scena una rimonta superba contro Bezzecchi che ha approfittato dell'ottima partenza per prendersi il primo posto, scippato solo a tre giri dalla fine: un sorpasso decisivo del suo compagno di scuderia che ha gestito benissimo la gara e ha scelto il momento perfetto per affondare i denti.

Per Aprilia è una giornata di grandi successi visto che ha colonizzato tutto il podio grazie anche al terzo posto di Ogura. C'è rabbia e delusione invece per Bagnaia che ha lottato con il suo connazionale per il primo posto ma è stato fatto fuori dai giochi a causa di una caduta a metà gara, un passo falso davvero pesante. Con il secondo posto Bezzecchi mantiene il primo posto nella classifica Mondiale, ma Martin è dietro di lui di un solo punto.

Martin vince dopo 588 giorni

Quello di Martin in Francia è un vero capolavoro che lo rilancia anche per la classifica del Mondiale. Lo spagnolo spezza un digiuno di vittorie durato 588 giorni, dato che non chiudeva al primo posto da Mandalika 2024: è un successo quasi inaspettato perché partiva dalla terza fila e prima d'ora non era mai riuscito a compiere un'impresa del genere. È stato costante, ha costruito la sua risalita ed è stato aiutato anche dalla caduta di Bagnaia che si era piazzato al secondo posto, intenzionato a superare Bezzecchi.

Pecco non ha finito la gara ed è tornato ai box preso dalla frustrazione per il passo falso che ha rovinato il suo pomeriggio. Ma la beffa più grande è quella di Bezzecchi che ha mantenuto il primo posto per tutto il tempo, per poi subire la rimonta a tre giri dalla fine. Non è riuscito a resistere alla pressione di Martin che ha trovato il momento giusto per il sorpasso che gli ha regalato il primo posto. Il podio è tutto Aprilia e i due piloti saranno rivali per tutto il resto della stagione: l'italiano è ancora primo nella classifica Mondiale, ma lo spagnolo lo segue a ruota con un solo punto di distacco e una fiducia finalmente ritrovata.